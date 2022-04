Bardolino, sboccia ancora la Tulipanomania ed il lungolago si colora

Cinquantamila tulipani in fiore sul lungolago di Bardolino. Il paese gardesano torna a colorarsi di mille tonalità grazie alla riconferma del progetto Tulipanomania, avviato da qualche anno in collaborazione con il Parco Giardino Sigurtà ed il suo proprietario, Giuseppe Sigurtà. Sul palcoscenico unico della riva del lago si potranno ammirare decine di varietà di tulipani, da quelle più comuni a quelle più rare, con un'architettura delle tonalità disegnata direttamente da Sigurtà.

«Dopo due anni in cui la primavera e questa meraviglia di colori era a disposizione solo di pochi, torniamo finalmente a mostrare a tutti questa meraviglia creata dalla natura con la stretta collaborazione dell’uomo - ha esordito il sindaco di Bardolino Lauro Sabaini - Questo progetto è stato fondamentale anche per la conquista del premio come Comune Fiorito più Bello d’Italia del 2019 e quindi non possiamo che essere grati e riconoscenti a chi ha permesso di portare a Bardolino tutto questo».



(Presentazione Tulipanomania a Bardolino)

La concomitanza della Pasqua, che spesso coincide con la fioritura, e dell’inizio della stagione turistica sul Lago di Garda ha fatto in modo che la Tulipanomania sia diventata negli anni un vero e proprio evento, che richiama sul lungolago migliaia di visitatori per immortalare la fioritura. «Non siamo di fronte ad un semplice arredo urbano, alla normale gestione del verde pubblico - ha proseguito Katia Lonardi, vicesindaco di Bardolino - L’iniziativa ha una valenza turistica non indifferente, che negli anni è cresciuta e ha portato sempre più visitatori e turisti ad interessarsi delle date di fioritura. La prova è l’aumento delle richieste sui social e attraverso le mail di utenti che chiedono di sapere a che punto è la crescita dei tulipani, che diventano così un ulteriore motivo per venire a Bardolino».



(Tulipani in fiore per la Pasqua a Bardolino)

Molteplici le varietà che si possono ammirare su tutto il lungolago di Bardolino, da Punta Cornicello a Punta Mirabello e fino a Lungolago Preite, ma anche in quello di Cisano: dall’Holland Queen (giallo-rosso), ai Toyota (rosso-bianco), al Menton (rosa) all’Apricot Parrot (Arancio Bianco) senza dimenticare i Belicia (bianco rosa doppio), il Labrador (rosso fuxia) o il Dordogne (arancio). Una diversità di colori che spazia dal nero (Black Hero), rosa fuxia (Sunset tropical), viola scuro (Negrita), il Banja Luka con fiori gialli screziati di rosso.

La messa a dimora dei bulbi, che di solito avviene tra i mesi di ottobre e dicembre, ha bisogno di una cura e precisione particolare, affidata per anni all’azienda Banterla di Incaffi e dei fratelli Fabrizio e Adriano, quest’ultimo recentemente scomparso.

«La fioritura di quest’anno la vogliamo dedicare proprio ad Adriano Banterla - ha spiegato Sabaini - che per anni ha seguito personalmente e con grande passione questo progetto, lavorando a stretto contatto con Giuseppe Sigurtà e con il Comune per raggiungere lo scopo di avere questa meraviglia di lungolago. Tutto questo, quindi, è anche merito suo, della sua perseveranza e del suo entusiasmo, che certamente ci mancherà».

«Un grazie a tutti i presenti e a quanti hanno collaborato in questo ambizioso progetto - ha concluso Giuseppe Inga Sigurtà - Per me è sempre un piacere e un onore rendere ancora più bella una perla turistica come Bardolino: questa passeggiata fiorita è l’occasione per far scoprire ai residenti e turisti un’anticipazione di Tulipanomania, la fioritura di oltre un milione di tulipani, che stiamo ospitando al Parco in questi giorni. Un ricordo va ad Adriano Banterla che ci ha lasciato pochi mesi fa e che era un grande appassionato di tulipani».