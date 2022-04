Tubazioni rete fognaria giunte «al termine della loro vita utile»: lavori di Acque Veronesi e strade chiuse in città

Concentrare i lavori durante le vacanze scolastiche per ridurre l’impatto sul traffico cittadino. Questo l’obiettivo di Acque Veronesi che comunica di aver pianificato, in coordinamento col Comune di Verona e la polizia locale, tre interventi di manutenzione sui collettori fognari, in particolare nei giorni 14 e 15 aprile 2022, quando le scuole saranno chiuse per le festività pasquali.

Le manutenzioni comporteranno la chiusura delle seguenti strade: via Marsala, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Venturelli e l'intersezione con via Morgantini, via Scalzi nel tratto e con direzione dall'intersezione con Piazza Santo Spirito fino al civ. 22, in prossimità della chiesa di Via Carmelitani Scalzi. E ancora, lungadige Riva San Lorenzo nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Diaz e l'intersezione con Vicolo Riva San Lorenzo. Quest’ultimo cantiere proseguirà fino al 28 aprile.

Le attività di sostituzione di queste condotte, spiega una nota di Acque Veronesi, nel prossimo periodo «aumenteranno perché molte delle tubazioni della rete fognaria veronese sono ormai giunte al termine della loro vita utile». Secondo quanto si apprende, le condizioni di questi collettori sono sotto monitoraggio da parte di Acque Veronesi: la rete delle acque nere è infatti soggetta ad un «complesso e rapido processo d’usura», a causa proprio del tipo di refluo che vi scorre. Nel piano delle opere sono quindi stati previsti «importanti stanziamenti per la manutenzione delle fognature».