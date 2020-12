Il truck della Coca Cola arriva a Verona e porta con sé le melodie del Natale

È in arrivo il truck del Natale firmato Coca Cola. Martedì 1° dicembre l'autocarro bianco e rosso girerà per le vie cittadine diffondendo canzoni natalizie.

Un'iniziativa ideata da Coca Italia in vista delle prossime festività e che si aggiunge al progetto di solidarietà con cui nei giorni scorsi ha partecipato alla Giornata nazionale della Colletta alimentare, contribuendo in modo significativo alla parte logistica dell'iniziativa.

L'arrivo è previsto intorno alle 14, con il truck che percorrerà il tragitto Porta Nuova, Porta Palio, Porta San Zeno, Lungadige San Giorgio e Regaste Redentore trattenendosi in città per circa due ore, prima di spostarsi a Vicenza e concludere la giornata a Padova.

A Verona l'impegno di Coca Cola trova il supporto dell'Amministrazione comunale, che ha definito con l'azienda i dettagli del passaggio del vistoso e sonoro truck nelle strade e quartieri cittadini.

«Il truck di Coca Cola non passerà certo inosservato - commenta l'assessore alla Viabilità e Traffico Luca Zanotto -, maestoso nelle dimensioni ma anche rumoroso, grazie agli altoparlanti che trasmetteranno melodie tipiche del Natale. Un'idea originale, per strappare un sorriso e regalare un'emozione. Non potevamo che supportarla con grande favore».