Trimestre anti-inflazione, l'elenco degli aderenti in provincia di Verona

Sono farmacie, negozi e supermercati; si trovano nel capoluogo e in provincia e sono più di duecento. Sono le attività economiche che nel Veronese hanno aderito al cosiddetto "trimestre anti-inflazione", il patto che il Governo di Giorgia Meloni ha stretto con 32 associazioni nazionali per difendere il potere d'acquisto delle famiglie dagli effetti dell'inflazione attraverso l'introduzione di prezzi bloccati su un paniere di prodotti di prima necessità.

Fino al 31 dicembre, nei negozi e nelle farmacie ci saranno dei prodotti a prezzi fissi o scontati. E non solo prodotti alimentari come pasta, riso, latte, biscotti, uova e olio, ma anche medicinali, prodotti per la casa e per la cura della persona come saponi e pannolini. Individuare questi prodotti sarà facile per i consumatori perché gli esercenti li evidenzieranno con uno simbolo particolare: un carrello con i tre colori della bandiera italiana e la scritta "Trimestre anti-inflazione".

E tra gli aderenti al trimestre anti-inflazione c'è anche Aspiag, concessionaria del marchio Despar nel Triveneto. Nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar, i clienti potranno trovare un paniere di beni per uso quotidiano e di prima necessità composto da più di 300 prodotti a marchio Despar. Un’iniziativa che si affianca alle centinaia di prodotti a prezzi ribassati che l’azienda propone mensilmente sugli scaffali dei propri punti vendita. E a completare ed ampliare l’offerta del paniere anti-inflazione, l’azienda ha scelto, inoltre, di inserire con prezzo bloccato per tutta la durata del trimestre anche una selezione di prodotti della linea "s-budget", il marchio esclusivo che Aspiag propone nei propri punti vendita che comprende un paniere di referenze alimentari e non che alla convenienza abbina elevati standard di qualità garantiti dai severi controlli applicati a tutta la filiera.

«In un contesto economico ancora caratterizzato da una importante spinta inflattiva con conseguenze dirette sulle capacità di spesa delle famiglie - ha commentato Francesco Montalvo, amministratore delegato di Aspiag - la nostra azienda ha scelto ancora una volta di essere al fianco dei propri clienti: offrire la possibilità di fare la spesa a prezzi convenienti, senza rinunciare alla qualità, è infatti una priorità per noi. L’adesione al patto anti-inflazione è dunque un’iniziativa che si inserisce in un impegno più ampio della nostra azienda che da tempo, insieme ai propri fornitori, si impegna per offrire opportunità di risparmio attraverso la proposta di prodotti, campagne e promozioni che puntano ad accrescere le occasioni di convenienza».