Sventola il tricolore sul pennone del Chievo, ripristinato dopo atto vandalico

Alla presenza degli alpini, durante le celebrazioni della Festa della Repubblica, è tornato a sventolare il tricolore italiano sul pennone di Piazza Chievo. Pennone che per anni era stato fuori uso a causa di un atto vandalico.

Alla cerimonia di venerdì scorso, 2 giugno, hanno partecipato gli assessori alla memoria storica Jacopo Buffolo e al decentramento Federico Benini, il presidente della terza circoscrizione Riccardo Olivieri e gli alpini del Chievo guidati dal capogruppo Alberto Azzoni.

L'assessore Jacopo Buffolo, riprendendo le parole del sindaco Damiano Tommasi, ha ricordato che in quel 2 giugno oltre l'89% degli elettori andarono a votare. Una percentuale che fu raggiunta soprattutto grazie al contributo delle donne italiane per la prima volta al voto in una consultazione elettorale nazionale. «Oggi dobbiamo impegnarci sulla partecipazione democratica mediante un lavoro della società tutta - ha detto Buffolo - Purtroppo vediamo sempre meno persone andare a votare. Dobbiamo interrogarci quindi sulle ragioni di questo disinteresse alla vita pubblica per poi tutti assieme trovare le soluzioni per arginare questo fenomeno».

«Così come nel 2 giugno del 1946, la bandiera italiana tornava a sventolare libera da vessilli fascisti e da simboli monarchici, oggi questa bandiera torna a battere sul pennone della Piazza del Chievo - ha affermato il presidente Olivieri - La Festa della Repubblica non celebra solo l’affermarsi mediante il referendum istituzionale della Repubblica sulla Monarchia, ma ha significato anche l’apertura di una stagione costituente che ci ha portati ad avere una delle costituzioni più belle e moderne dell’intero Occidente. Purtroppo però la nostra Carta risulta ancora oggi in molti passi inattuata, ma sta a noi lavorare giorno per giorno per concretizzarla».

«La bandiera italiana è tornata a sventolare in questa piazza dopo tanto tempo - ha concluso Azzoni - Per questo ringrazio Olivieri e il consiglio di circoscrizione che si sono impegnati affinché questo pennone tornasse alla sua gloria. Come gruppo del Chievo doniamo oggi al quartiere una bandiera italiana, che va amata perché rappresenta l’Italia e per noi alpini rappresenta i nostri caduti, il sacrificio, il dovere e l’amor di patria».