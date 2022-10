Prevenzione e solidarietà in viaggio sul treno della salute in stazione Porta Nuova, Tommasi: «Un impegno straordinario»

Al primo binario della stazione di Porta Nuova è arrivato questa mattina il "Treno della Salute", in viaggio dal 29 settembre fino al 21 ottobre da Venezia a Vicenza, per promuovere sul territorio i temi della prevenzione e della solidarietà. Il Treno, che sosterà a Verona fino a domani, è nato quattro anni fa da un’idea di Ferrovieri con l’Africa, l’iniziativa è coordinata dalla Regione Veneto in collaborazione con le aziende Ulss e ospedaliere.

Treno della prevenzione in stazione a Verona

Ad accoglierlo il sindaco Damiano Tommasi, il vice presidente della Regione Veneto Elisa De Berti e il vescovo Domenico Pompili. Presenti anche l’assessora alla Salute Elisa La Paglia e il direttore di Medici con l’Africa Cuamm Don Dante Carraro, la consigliera provinciale Carla Padovani e Denis Signorelli direttrice Sanitaria dell'Azienda ULSS 9 Scaligera.

«Un treno speciale che ha fatto oggi tappa anche nella nostra città – sottolinea il sindaco Damiano Tommasi –, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione verso una maggiore attenzione alla salute, offrendo checkup gratuiti, e sui corretti stili di vita da intraprendere per migliorare la qualità della vita, attraverso azioni sane da compiere tutti i giorni. L’iniziativa è legata al progetto di Medici con l’Africa Cuamm, la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute della popolazione africana. Un impegno straordinario, che sono contento sia ripartito dopo la stop a causa del Covid».

«Viene data la possibilità alla popolazione di effettuare controlli di prevenzione basilari – spiega l’assessora Elisa La Paglia – che possono essere dei salvavita. Un grande ambulatorio medico su rotaia dove vengono realizzati esami e consulenze sugli stili di vita corretti da portare avanti. Una iniziativa importante, ad accesso libero, senza prenotazione e senza nessuna documentazione necessaria».

Treno della Prevenzione a Verona