Alla stazione di Peschiera del Garda il passaggio del "Treno del Milite Ignoto". Bertagnoli: «Emozione fortissima»

Le penne nere veronesi questa mattina, sabato 8 ottobre, salgono in quota, in Alta Lessinia e sul Monte Baldo, per celebrare i 150 anni del Corpo degli Alpini. Ma il "viaggio della memoria" è iniziato già ieri sera, con il passaggio del "Treno del Milite Ignoto" che ha fatto tappa alla stazione di Peschiera del Garda fermandosi per alcuni minuti.

Ad accogliere il convoglio, che ha iniziato da pochi giorni il suo viaggio attraverso l'Italia che si concluderà a novembre a Roma, il consiglio direttivo dell'Ana Verona e decine di alpini, oltre a rappresentanze civili e militari. «È stata un'emozione fortissima. Il Milite Ignoto rappresenta tutti quei soldati che non sono più tornati a casa, giovani vite rimaste in terra straniera», ha commentato il presidente dell'Ana Verona Luciano Bertagnoli. Il passaggio del convoglio, che si è fermato alcuni minuti, è stato accolto dall'Inno d'Italia cui hanno fatto seguito le note del "Silenzio".

L’iniziativa è nata per commemorare e celebrare l’anniversario dell’arrivo, nella stazione di Roma Termini, del convoglio su cui era posta la salma del "Milite Ignoto", scelta da Maria Bergamas tra quelle di 11 caduti non identificati. Il viaggio del treno, da Aquileia alla Capitale, nel 1921, rappresentò una delle manifestazioni cui gli italiani presero parte sotto la stessa bandiera, come un unico popolo. Fu uno degli eventi unificanti della Nazione, con oltre un milione di persone che accorsero a salutare il feretro lungo le 120 tappe.