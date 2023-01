Trenitalia si aggiudica la gara per il servizio ferroviario sulla Verona-Rovigo

È stata aggiudicata la gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto ferroviario nelle linee Adria-Venezia Mestre-Venezia Santa Lucia, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona. Il servizio sarà affidato a Trenitalia per fino al 2032, con la possibilità di prorogarlo per ulteriori cinque anni.

Il programma di esercizio messo a gara prevede una percorrenza complessiva di 1.746.428 chilometri di cui 1.671.501 svolti con modalità ferroviaria e 74.927 con modalità automobilistica. E il servizio prima di questa nuova aggiudicazione era affidato da Infrastrutture Venete a Sistemi Territoriali mediante un contratto di servizio sottoscritto nel 2016 e successivamente prorogato.

Prima della pubblicazione del bando di gara, a partire dal settembre 2020, si erano svolte le fasi preliminari di confronto con le aziende potenzialmente interessate per far loro comprendere le istanze del territorio. Il bando di gara è stato poi pubblicato sulle gazzette ufficiali della Comunità Europea e dell'Italia. Entro il termine fissato del 26 luglio 2022, le offerte pervenute sono state due, una di Trenitalia e l'altra di Arriva Italia. La commissione esaminatrice ha valutato le due offerte tecnico-economiche ed ha proposto la classifica provvisoria, individuando in Trenitalia il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Completate le verifiche di legge, Infrastrutture Venete ha proceduto con l’aggiudicazione efficace.