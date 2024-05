Lavori per la TAV, stop ai treni per una notte tra le stazioni di Verona e Vicenza

La circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Verona Porta Nuova e Vicenza dalle ore 20 del 13 alle ore 6 del 14 maggio, per consentire gli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico connessi alla realizzazione della nuova linea AV/AC Verona – Padova, da parte di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del gruppo FS Italiane).

I treni del Regionale di Trenitalia sono parzialmente cancellati tra Vicenza e Verona Porta Nuova; il servizio prevederà un’offerta bus sulla stessa tratta con tempi di percorrenza e posti disponibili diversi dall’offerta ordinaria. Alcuni collegamenti subiranno invece variazioni di percorso (relazione veloce Venezia-Verona) con maggiori tempi di percorrenza e cancellazione delle fermate di Vicenza, San Bonifacio, Verona Porta Vescovo e Verona Porta Nuova (servite dai bus).

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I treni Frecciarossa subiscono variazioni di percorso con modifica degli orari, incremento dei tempi di percorrenza e la cancellazione della fermata di Vicenza.

I treni EuroNight subiscono variazioni di orari, di percorso con la cancellazione di alcune fermate e l’allungamento dei tempi di percorrenza.