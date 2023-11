Oltre tremila vaccinazioni antinfluenzali nelle farmacie veronesi, Federfarma: «Cittadini apprezzano comodità e professionalità»

Secondo i dati comunicati da Federfarma Verona, sono «3.287 le vaccinazioni antinfluenzali eseguite dal 2 ottobre al 5 novembre nelle 94 farmacie territoriali di Verona e provincia che offrono questo fondamentale strumento di prevenzione sanitaria». Il primo monitoraggio della stagione 2023/24 a cura della Regione Veneto abbraccia l’arco di tempo dal 2 ottobre al 5 novembre e riporta sia le vaccinazioni per i soggetti aventi diritto (eleggibili) che quelle a carico dell’utenza.

La campagna per le fasce di popolazione che ricevono gratuitamente in farmacia la vaccinazione antinfluenzale ha preso il via il 16 ottobre e ha visto il picco delle somministrazioni nella settimana dal 23 al 29 ottobre con 1.446 vaccinazioni.

«Di anno in anno cresce l’apprezzamento dei cittadini veronesi nei confronti dei farmacisti vaccinatori - ha sottolineato Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona - e questo ci fa molto piacere perché significa che viene riconosciuta soprattutto la professionalità dell’operatore sanitario, ma anche tranquillità e comodità della farmacia vicino a casa o al posto di lavoro».

La stessa presidente Elena Vecchioni ha quindi ribadito: «Invitiamo tutti coloro che ne hanno diritto gratuitamente e in generale chi desidera tutelare la propria salute e quella di chi sta loro vicino, con particolare attenzione alle persone anziane, a vaccinarsi contro l’influenza e, se lo ritengono opportuno, anche contro le nuove varianti del Covid. Ricordo che le due vaccinazioni si possono eseguire anche contemporaneamente». L’elenco completo delle farmacie vaccinatrici è visionabile nel sito dell’Azienda Ulss 9 Scaligera.