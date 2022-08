Anna Netrebko, Elina Garanča, Lisette Oropesa: le tre regine dell'Opera all'Arena di Verona per altrettante serate

Un trionfo personale ha accolto Anna Netrebko, protagonista assoluta di Turandot accanto al compagno d’arte e di vita Yusif Eyvazov. A coronamento di una stagione che li ha visti insieme anche in Aida con immutato successo di critica e di pubblico, mercoledì 10 per l’ultima volta si confermano nei ruoli principali, accanto a due importanti debutti nel cast: il soprano spagnolo Ruth Iniesta come Liù e il basso Riccardo Fassi come Timur, entrambi giovani talenti dalla carriera internazionale applauditi nelle ultime edizioni del Festival. La corte della Città proibita è animata da Ping (Gëzim Myshketa), Pong (Matteo Mezzaro) e Pang (Riccardo Rados) dall’Imperatore Altoum di Carlo Bosi (che dà voce fuori scena anche al Principe di Persia) e dal Mandarino di Youngjun Park.

Per un’ultima serata sul podio il Maestro Marco Armiliato, Direttore musicale del 99° Arena di Verona Opera Festival 2022, alla guida di Orchestra della Fondazione Arena e Coro preparato da Ulisse Trabacchin. La storia presenta la Cina “al tempo delle favole” con regia e scene di Franco Zeffirelli, lo schieramento a pieni ranghi dei complessi artistici e tecnici areniani, i costumi del premio Oscar Emi Wada, le luci di Paolo Mazzon, i movimenti coreografati da Maria Grazia Garofoli e il coro di voci bianche A.d’A.Mus. diretto da Marco Tonini. Le repliche con nuovo cast saranno i giorni 13, 19, 26 agosto, 2 settembre, sempre alle 20.45.

La Turandot di mercoledì apre una settimana irripetibile e di richiamo per il pubblico internazionale all’Arena di Verona: per tre serate consecutive saranno protagoniste del millenario Anfiteatro tre acclamate primedonne dell’Opera di oggi. Dopo la principessa di gelo di Anna Netrebko, l’11 agosto va in scena Carmen con l’atteso debutto di Elina Garan?a nel ruolo del titolo. Venerdì 12 agosto i Carmina Burana vanno verso il tutto esaurito: per il gala diretto da Andrea Battistoni con le voci di Lisette Oropesa, Filippo Mineccia e Mario Cassi, sono in vendita anche i posti di gradinata non numerata laterale:

