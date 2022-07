Più sicurezza sul lavoro nella sede di Amia con tre nuovi defibrillatori

Aumenta la sicurezza nella sede Amia di Via Avesani con tre nuovi defibrillatori. Gli apparecchi sono arrivati nei giorni scorsi e si tratta di defibrillatori di nuova generazione, totalmente automatici, appositamente progettati per essere di facile utilizzo anche per utenti inesperti o in difficoltà e dotati dei più elevati standard tecnologici e di sicurezza.

Una recente statistica ha evidenziato che in Italia il 5% degli arresti cardiaci si verifica sul posto di lavoro. Da qui la decisione dei vertici di Amia di acquistare i tre defibrillatori, strumenti intelligenti che analizzano il ritmo cardiaco in 20 secondi al massimo ed inviano una scarica elettrica di alto voltaggio al cuore per riportarlo al suo normale ritmo.



(Defibrillatore installato negli uffici di Amia)

«Le tre apparecchiature sono già state posizionate nei punti di maggiore fruizione della nostra sede, due negli uffici ed uno nell'isola ecologica, e sono perfettamente operative - ha commentato il presidente Bruno Tacchella - Nelle prossime settimane verranno inoltre appositamente formati una decina di dipendenti sul corretto utilizzo di questi strumenti. Abbiamo fortemente voluto questa dotazione perché avere un defibrillatore in azienda significa alzare la possibilità di sopravvivenza di oltre il 50%. Ogni giorno milioni di persone trascorrono almeno un terzo della loro giornata in azienda, per questo è fondamentale garantire ai nostri dipendenti serenità e sicurezza adeguate».