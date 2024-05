A Verona si festeggiano i tre anni del Mercato Coperto di Campagna Amica con una nuova app e un appello al Comune

Il Mercato Coperto di Campagna Amica, in Galleria Filippini, Via Macello 5 a Verona compie tre anni. Aperto nell’immediato dopo-Covid, il 15 maggio 2021, in una delle location più suggestive della città, con il tempo quello che nel progetto iniziale era essenzialmente un mercato contadino, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini sensibili ai temi della stagionalità e della salubrità a tavola. Iniziative legate all’enogastronomia locale, momenti di confronto sui temi di interesse collettivo e proposte rivolte ai più diversi portatori di interesse ne hanno fatto una vera e propria agorà, un punto di ritrovo dove stare bene e sentirsi come a casa.

Con una media di 500 visitatori ogni weekend, quasi 5mila alunni under 12 che nell’ultimo anno scolastico qui hanno fatto esperienza di cultura contadina e con duecento studenti universitari che ogni settimana usufruiscono del servizio mensa, il Mercato è diventato la meta di tutti coloro che desiderano orientare le proprie scelte alimentari verso un consumo più consapevole. «Il nostro intento - spiega il presidente di Coldiretti Verona, Alex Vantini - era quello di portare la campagna in città, ma la verità è che la città ha accolto la campagna con uno slancio che va oltre le nostre aspettative».

Secondo una ricerca condotta in collaborazione con l’Università di Verona, dipartimento di Scienze Umane, “km Zero” è diventato ormai sinonimo di tutto ciò che fa di un prodotto un bene di qualità, vale a dire salubrità, territorialità e stagionalità come dimostrato dall’incremento che si è registrato negli anni nella frequenza dei mercati (+10% nel quinquennio 2017 - 2022), tendenza mantenuta anche in tempi più recenti. «Il consumatore medio di questo periodo storico - prosegue Vantini - è sempre più attento alla qualità di ciò che mangia, all’ambiente e alla propria salute, ma c’è un altro dato degno di nota: la tendenza alla riduzione degli sprechi».

Dato tra l’altro confermato dalla ricerca dell’Università di Verona che registra che quasi l’80% dei veronesi assegna un valore molto alto nei confronti di comportamenti anti-spreco, soprattutto in relazione al cibo. La sempre maggiore sensibilità verso una sostenibilità ambientale di tipo domestico ha senz’altro il suo peso nelle scelte di consumo di coloro che frequentano i banchi degli agricoltori, essi stessi testimoni credibili dell’anti-spreco.

«Una delle soddisfazioni più grandi di questo ultimo anno - interviene il direttore di Coldiretti Verona, Giuseppe Ruffini - è quella di aver agganciato anche la categoria dei più giovani: grazie all’accordo con Esu siamo riusciti ad aprire al Mercato la prima mensa universitaria a Km Zero in Italia traguardando di fatto una nuova frontiera nel mondo delle ristorazione collettiva. Dal giorno dell’inaugurazione, lo scorso novembre, sono transitati più di 15mila studenti provenienti da più parti d’Italia e dall’Estero. Il dato più lusinghiero è che si registra un continuo crescendo di preferenze: siamo passati da una media del primo mese di 500 studenti a settimana ai circa 900 nel mese di aprile».

Nel frattempo la struttura si è adattata alle esigenze degli utenti dotandosi di una rete wi-fi più potente e di una app attraverso la quale i clienti possono essere aggiornati su tutte le iniziative che si svolgono abitualmente in questi spazi. Presentazioni di libri, degustazioni guidate, cene private, convegni e corsi di formazione sono oramai all’ordine del giorno in quello che fino al 1860 era la sede di un macello. L’applicazione “Coldiretti Verona” è scaricabile gratuitamente da tutti gli app stores ed è accessibile a chiunque senza registrazione. Attraverso questo nuovo strumento sarà possibile rimanere collegati a tutte le attività del progetto di Campagna Amica come agriturismi, mercati a Km Zero, eventi rivolti al consumatore, ma si potrà anche rimanere aggiornati sulle proposte rivolte a tutti i cittadini relativi ai servizi del Patronato e del Caf.

«Nel futuro del Mercato - conclude il presidente di Coldiretti Verona Alex Vantini - ci sono ancora molti progetti che riguardano nuovi servizi da rivolgere agli utenti ma per poterli realizzare si rende necessario un ampliamento degli spazi a nostra disposizione. Rinnoviamo quindi un appello all’amministrazione comunale che fin qui ci ha sempre supportato nelle attività rivolte alla cittadinanza affinché si riesca a trovare una soluzione ad esigenze che non sono solo di Coldiretti ma che sono le esigenze del quartiere, della cittadinanza veronese e dei turisti che sempre più numerosi ci vengono a trovare».