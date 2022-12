Quaranta trattori illuminati compongono il "2023": il video incredibile degli auguri di buon anno da parte di Coldiretti Verona

Trattori in azione anche quest’anno per gli auguri del 2023. Gli imprenditori agricoli di Giovani Impresa di Coldiretti Verona hanno realizzato, per il secondo anno, la scritta del nuovo anno con i propri mezzi agricoli. Dopo il successo della prima edizione dell'anno scorso, i ragazzi hanno voluto replicare l’iniziativa ripresa in un video. Non appena si è fatto buio, i giovani si sono dati appuntamento in un campo e hanno composto il "2023" con i loro illuminatissimi trattori.

«Questa iniziativa sta ormai diventando una tradizione tra i giovani soci che anche quest’anno si sono organizzati per realizzare il video che ci auguriamo diventi virale come è avvenuto per la prima edizione. - afferma il delegato di Giovani Impresa di Coldiretti Verona Riccardo Franco - Sono circa 200 gli imprenditori agricoli di tutto il territorio provinciale che fanno parte della Community di Coldiretti Giovani Impresa Verona. Sono un gruppo in crescita che si rende promotore sul territorio di iniziative volte a fare rete e ad approfondire tematiche utili al comparto agricolo locale. La nostra speranza e il nostro augurio - conclude Riccardo Franco - sono che il 2023 sia un anno meno complicato di quello appena passato».

Il video completo dell'iniziativa è visibile sui canali social di Coldiretti Verona: pagine Facebook Coldiretti Verona e Coldiretti Giovani Impresa Verona e sulla pagina Youtube di Coldiretti Verona.