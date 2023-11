Aoui, 150 trapianti in 9 mesi. Donazioni aumentate del 20% e pochi dinieghi

In tre anni di attività, il Centro trapianti dell'Aoui di Verona (Azienda ospedaliera universitaria integrata) ha mostrato una continua crescita sia per numero di donazioni sia per interventi. Un trend certificato nel corso della verifica, effettuata lo scorso 26 ottobre, con il Centro trapianti del Veneto diretto dal dottor Giuseppe Feltrin.

Gli ultimi dati 2023 del Ministero della salute assegnano a Verona il quarto posto nazionale (dietro a Trento, Sassari e Livorno) fra le città con più alto numero di manifestazioni in vita per le donazioni e con basso tasso di opposizioni.

E per colmare la consolidata carenza nazionale di organi rispetto alla richiesta di trapianti, Aoui ha predisposto nel 2020 uno specifico protocollo interno che ha aumentato il numero di potenziali donatori grazie a programmi e tecnologie avanzate per mantenere in vita gli organi.

I prelievi di organi, infatti, non avvengono più solo per morte encefalica ma anche da cuore fermo per arresto cardiaco. Una procedura ammessa dalla legge che stabilisce l'attesa di 20 minuti dall’arresto cardiaco prima di decretare il decesso. Aoui è stata autorizzata dalla Regione a fare questi espianti nel 2021 e, in due anni, ne sono già stati fatti 20.

Al recente protocollo interno si aggiunge poi il lavoro di sensibilizzazione dei singoli reparti, condotto dalla dottoressa Marilena Casartelli Liviero in qualità di coordinatrice locale per i trapianti. La dottoressa, dal 2021, si coordina non solo con le quattro terapie intensive, ma anche con le unità operative di neurologia, neurochirurgia, cardiologia e medicina generale. Questo processo virtuoso è evidenziato dai dati del Centro trapianti regionale che indica un aumento del 20% nel 2023 (+11 donazioni).

Il recupero di donazioni avviene seguendo le rigide norme del protocollo che attiva il coordinamento. A fronte di una prognosi infausta e dopo la condivisione del fine vita effettuato dai medici curanti, alla famiglia viene spiegata dalla dottoressa Casartelli e dai suoi collaboratori la possibilità di donare dopo la morte. L’alleanza terapeutica con i parenti, la trasparenza delle comunicazioni e la qualità dell’assistenza portano ad una percentuale piuttosto bassa delle opposizioni da parte dei familiari. Infatti, solo nel 14% dei casi c’è il diniego, a fronte del 18,6% in Veneto e del 29-30% come media nazionale.

I dati regionali 2023 mostrano che l’obiettivo di 50 trapianti è stato ampiamente superato già a settembre. Il totale dei trapianti effettuati dall'Aoui nei primi 9 mesi dell’anno è stato di 150. Da gennaio a settembre di quest'anno sono stati fatti 84 i trapianti di rene (erano stati 107 totali nel 2022 e 101 nel 2021). I trapianti di fegato sono finora 49 (già eguagliato il dato del 2022 e superati i 35 del 2021). I trapianti di cuore sono 17 (come quelli totali del 2022, mentre nel 2021 sono stati 19).

I trapianti di rene e fegato rappresentano l’attività storica e decennale degli ospedali veronesi e quest'anno si registra un altro primato in Aoui per quanto riguarda i trapianti. Lo scorso 8 giugno, per primi in Italia, è stato fatto il prelievo combinato di cuore e polmoni, un doppio espianto degli organi del torace che non era ancora avvenuto nella donazione a cuore fermo. E analoga operazione è stata portata a termine con successo lo scorso 16 settembre da un altro donatore.

«Il sistema dei trapianti è la punta dell’iceberg della qualità che caratterizza Aoui perché un trapianto necessità di una diffusa e efficiente rete organizzativa - ha commentato il direttore generale Callisto Marco Bravi - Dalla terapia intensiva agli esami del sangue, dai tecnici perfusionisti per mantenere in vita l’organo alla specifica formazione infermieristica. Questa organizzazione si trasmette a tutto l’ospedale e viene dalla nostra storia antica di trapianti di rene e fegato. Questo consolidato know how ci fa lavorare con successo sul concetto del dono. A questo proposito ringrazio i veronesi e la loro generosità perché qui è molto radicata la cultura solidaristica della donazione di organi».

«Promuovere la donazione è uno sforzo notevole che però ci aiuta a contrastare la storica carenza di organi - ha aggiunto Marilena Casartelli Liviero, coordinatrice locale per i trapianti - Il nostro incremento del 20% di donazioni nel 2023 ci ha permesso di ottenere l’importante risultato di quest’anno che, già a settembre, con 150 trapianti effettuati abbiamo praticamente raggiunto il numero totale dell’anno scorso e, di fatto, raddoppiato l’obiettivo datoci dalla Regione. Il nostro è un lavoro di grande organizzazione interna per coordinare in tempo reale le equipe chirurgiche, ma è anche un significativo lavoro a monte con i parenti. Si dice che il tempo è cura, dedicare tempo ai familiari e seguirli nel difficile momento del fine vita significa instaurare una alleanza terapeutica che ci porta a questi dati significativi ma soprattutto a salvare altre vite».