Transpolesana, apre martedì lo svincolo in ingresso di Vallese

Viabilità in completa sicurezza nel raccordo della SS 434, a Vallese. Il Comune di Oppeano aveva già ultimato la nuova rotonda nei pressi dello stabilimento di Calzedonia e, a seguito del recente via libera disposto da Anas SpA, martedì 27 settembre, alle 12, verrà aperto lo svincolo di ingresso alla Transpolesana.

«L’uscita dalla 434 era già stata aperta alla circolazione nei mesi scorsi. Con questo provvedimento viene finalmente consentito il passaggio dei mezzi anche in ingresso. Un intervento particolarmente atteso dai cittadini, su cui come amministrazione comunale ci siamo spesi molto per raggiungere questo traguardo. Grazie all’intervento mettiamo in completa sicurezza un’area in cui la viabilità era pericolosa», afferma il sindaco del Comune di Oppeano Pierluigi Giaretta.

Con l’apertura della nuova rotonda, provvista dei raccordi con gli svincoli di immissione e decelerazione alla Transpolesana, verrà chiusa l’attuale bretella nei pressi del sottopasso. L’opera, del costo di circa 430.000 euro è stata finanziata con 215.000 con fondi del Comune e per l'altra metà grazie allo stanziamento da parte della Provincia. Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Valerio Peruzzi aggiunge: «L’accordo con la Provincia prevede che ci verrà ceduta la strada dalla Corte Rossa fino allo stabilimento di Calzedonia dandoci la possibilità di riqualificare l’arredo urbano nella rotonda e nelle zone circostanti. Oltre alla sicurezza saremo così così in grado di migliorare il decoro dell’intera area».