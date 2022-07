Transpolesana, la Regione presenta ai sindaci le opere di potenziamento

La vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Veneto, Elisa De Berti, ha incontrato nel pomeriggio di venerdì, a San Giovanni Lupatoto, i sindaci dei Comuni attraversati dalla Statale 434 Transpolesana per presentare, insieme ai tecnici dell’Anas, l’aggiornamento del programma di manutenzione dell’infrastruttura viaria.

«L’incontro è stata l’occasione per fare il punto della situazione sulle opere di potenziamento della strada statale – ha spiegato la vicepresidente - aspetto ritenuto strategico e su cui la Regione mantiene alta l’attenzione. In particolare, mi sono fatta portavoce del territorio che chiede un’arteria sicura e con le necessarie manutenzioni. Anas, da parte sua, ha accolto l’esigenza manifestata dai comuni e in questa occasione ha presentato l’avanzamento dei lavori previsti e il programma di quelli in calendario. La Regione – ha concluso De Berti - nonostante non abbia competenza diretta sulla Transpolesana, continua a mantenere un ruolo di vigilanza, e segnalando eventuali criticità e facendosi parte attiva per consentire ad Anas di ottenere finanziamenti».

La Transpolesana è un’arteria viabilistica del Veneto, di lunghezza pari a circa 80 chilometri con tracciato a due corsie per senso di marcia, e che attraversa 21 Comuni delle province di Verona e Rovigo, di competenza di Anas. Il programma complessivo di potenziamento prevede un investimento di circa 64 milioni di euro: il 59% dei lavori (pari a oltre 38 milioni di euro) è stato ultimato, l’11% (pari a oltre 7 milioni di euro) è in corso di esecuzione e la rimanente parte è in corso di progettazione.

Le opere di potenziamento previste per i prossimi mesi prevedono interventi di miglioramento della pavimentazione stradale; lavori di messa in sicurezza e ripristino delle elevazioni dei sovrappassi; lavori di manutenzione straordinaria di ponti sui canali; lavori di adeguamento funzionale degli svincoli e delle corsie di accelerazione/decelerazione; miglioramento delle condizioni di percorrenza e rumorosità della strada; interventi su barriere e protezioni; lavori di adeguamento degli impianti tecnologici per la progettazione della sicurezza nelle gallerie stradali; lavori per l’implementazione tecnologica, impiantistica e di videosorveglianza.

Dati tecnici SS434 Transpolesana

LUNGHEZZA - 80,370 km; dal km 2+500 (Verona) al km 82+870 (Rovigo-Inn.SS16).

SEZIONE PIATTAFORMA - 18,60 m con corsie da 3,50 m, banchina in destra da 1,70 m e margine interno da 1,20 m.

GALLERIE ARTIFICIALI - n.1; Galleria “San Giovanni Lupatoto” dal km 5+730 al km 6+645 per una lunghezza totale di 915 m.

SVINCOLI - n.37 in cui sono consentite:

tutte le manovre n. 31;

manovre parziali n. 6.

INCIDENZA MEDIA - 1 svinc./ 2200m.

PONTI E VIADOTTI - n. 48.

SOVRAPPASSI - n. 38

PROVINCE ATTRAVERSATE - Verona (dal km 2+500 al km 54+200) e Rovigo (dal km 54+100 al 82+870)

COMUNI ATTRAVERSATI - n. 21, di cui 12 in Provincia di Verona (Verona, San Giovanni Lupatoto, Zevio, Oppeano, Isola Rizza, Roverchiara, S. Pietro di Morubio, Angiari, Cerea, Legnago, Villa Bartolomea, Castagnaro) e 9 in Provincia di Rovigo (Badia Polesine, Giacciano con Baruchella, Canda, Castelguglielmo, San Bellino, Fratta Polesine, Villamarzana, Arquà Polesine, Rovigo).