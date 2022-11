Lavori in Transpolesana: il sottopasso di San Giovanni chiude in orario notturno

Proseguono i lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione sulle opere d’arte della SS 434 Transpolesana, che dalla prossima settimana interesseranno il tratto di San Giovanni Lupatoto.

Con lo scopo di creare meno disagi possibile, Anas ha programmato l’esecuzione degli interventi in orario notturno.

A partire da lunedì 14 novembre, dalle ore 21.30 alle 6 del mattino seguente, sarà istituita la chiusura al traffico, per chi viaggia in direzione Rovigo, del sottopasso di San Giovanni Lupatoto (dal km 3,800 al km 8,100).

Durante la modifica alla circolazione, prevista fino a mercoledì 30 novembre, il traffico transitante in direzione Rovigo sarà deviato sulla viabilità secondaria mediante l’uscita obbligatoria allo svincolo di San Giovanni Lupatoto – Z.A.I., e rientro mediante il successivo svincolo di Zevio.