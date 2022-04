Trail delle Mura, iscrizioni aperte. Partenza e arrivo alla Basilica di San Zeno

Verona ritrova la magia del trail. L'Asics Trail delle Mura dà appuntamento a runner ed appassionati per sabato 9 luglio alle 21, con due grandi novità e una certezza.

Il nuovo sta nella denominazione, che rende merito al title sponsor Asics, che ha sposato l’iniziativa e ha scelto di sostenerla. Altra novità è il luogo di partenza e arrivo della corsa: la Basilica di San Zeno.

La certezza viene dall’esperienza di chi lavora dietro le quinte per organizzare al meglio l’evento, il gruppo rodato del Veronamarathon Team.

Una corsa diversa e piena di fascino: 17 chilometri lungo le mura di Verona e un percorso che tocca i luoghi più suggestivi della città. Un trail urbano, con i primi chilometri disegnati in pieno centro storico, attraverso Castelvecchio e il suo ponte sull’Adige fino a San Giorgio in Braida. Un secondo tratto poi percorre le "lasagne" austriache, è seguito dalla discesa tra gli ulivi in Valpantena, dal tratto della Castellana fino a Castel San Felice, dalla discesa all'esterno delle Mura e dalla risalita nell Parco delle Mura. Nell’ultima parte del percorso, la discesa lungo le scalette da Castel San Pietro fino al’Adige, i passaggi dalla Torre della Catena e Porta Fura e il gran finale verso il traguardo di Piazza San Zeno.

Le iscrizioni sono già aperte. La quota di partecipazione è di 20 euro fino al 30 aprile, poi di 24 euro fino al 22 maggio, di 27 euro fino al 26 giugno e di 30 euro per chi deciderà di iscriversi dal 27 giugno al 7 luglio. E’ possibile iscriversi sul portale Endu oppure al Verona Marathon Hub in Circonvallazione Maroncelli a Verona.