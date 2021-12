Traguardi sul caro bollette: «Il Comune di Verona integri i fondi statali»

L'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas sta colpendo duramente a livello economico, con un rincaro sulle bollette che, secondo le stime, potrebbe arrivare fino a 1.200 euro a famiglia, con effetti che già si preannunciano potenzialmente devastanti.

«Accanto alle iniziative che si stanno mettendo in atto a livello nazionale, chiediamo che il Comune di Verona faccia la sua parte e destini un milione di euro del prossimo bilancio per integrare i fondi statali e supportare le fasce più fragili della popolazione nell'affrontare la stangata sulle bollette. A questo scopo, presenteremo un emendamento al bilancio», annuncia Tommaso Ferrari, consigliere comunale di Traguardi.



Verona è la città italiana che ha subìto il maggior rincaro sulle bollette, con un aumento che l'Unione italiana consumatori ha calcolato essere del 37,5% fra l'ottobre del 2020 e l'ottobre del 2021. «Secondo la normativa, la soglia Isee per godere delle agevolazioni previste dallo Stato è inferiore a 8.265 euro, dunque estremamente bassa.», spiega Mirko Filippini, componente del tavolo di lavoro Politiche sociali di Traguardi.«Il caro bollette non va sottovalutato, specialmente alla luce dei tanti altri effetti socio-economici negativi indotti dalla pandemia. Occorre recuperare risorse per ampliare la platea dei benificiari e andare incontro a quei cittadini che, pur non trovandosi in condizioni di povertà estrema, sono stati resi più fragili dagli strascichi dell'emergenza sanitaria e rischiano di essere messi in ginocchio».