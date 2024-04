Incontro pubblico per il traforo delle Torricelle. «Non si affossi l'opera»

Il traforo delle Torricelle non deve essere accantonato. È attorno a questo appello che si svilupperà un'incontro pubblico organizzato per sabato prossimo, 6 aprile, a Verona. Il dibattito sarà aperto da cinque consiglieri regionali veronesi: Enrico Corsi, Stefano Valdegamberi, Daniele Polato, Alberto Bozza e Marco Andreoli. E all'assemblea sono stati invitati membri dell'amministrazione di Verona e rappresentanti dei Comuni di Valpolicella e Valpantena.

«No ad affossare il traforo delle Torricelle», si legge nel volantino che presenta l'incontro che si terrà sabato alle 10.30 nella Sala Lucchi della Palazzina Masprone in Piazzale Olimpia. «Serve un collegamento a nord della città tra la zona est-ovest - è scritto sempre nel volantino - Fondamentale per i due importanti ospedali e per il trasporto pubblico di massa cittadino. Basta code in Via Mameli, Via Redentore e sulle Torricelle».

I timori per l'affossamento del traforo sono sorti nell'ottobre scorso, quando la giunta comunale di Verona ha trovato un accordo con i gestori dell'Autostrada A4 ed il Ministero delle infrastrutture. In base a questa intesa, i 53 milioni che A4 aveva accantonato per il traforo vengono dirottati sulla realizzazione della Strada di Gronda. E anche se dal Comune di Verona è stato dichiarato che la realizzazione della Strada di Gronda non esclude l'opera del traforo, c'è chi è convinto che il trasferimento dei fondi sia la pietra tombale sull'opera delle Torricelle.

E l'assemblea pubblica di sabato servirà a riaprire un dibattito su più livelli istituzionali. Non ci saranno infatti solo rappresentanti del Comune di Verona e di altri Comuni vicini, ma l'invito è stato esteso anche all'eurodeputato veronese Paolo Borchia, ai parlamentari Ciro Maschio, Flavio Tosi, Paolo Tosato e Matteo Gelmetti, alla vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, al presidente della Provincia Flavio Pasini e al presidente del Consorzio Zai Matteo Gasparato. Inoltre, per la parte tecnica, interverrà l'architetto e urbanista Tullo Galletti.