Verona piena di visitatori. Polizia locale gestisce il traffico e abbatte le criticità

Rispetto a ieri, 5 novembre, quella di oggi è stata una giornata altrettanto impegnativa ma con meno criticità viabilistiche a Verona.

L'ultima giornata di Fieracavalli ha visto ancora migliaia di visitatori e di veicoli arrivare in città da molte regioni italiane e anche dall'estero. Per far fronte a tale flusso, la polizia locale già dalle 8 del mattino ha provveduto ad effettuare deviazioni al traffico, riuscendo con un vero e proprio blocco al casello di Verona Sud ad indirizzare i veicoli anche al parcheggio della Genovesa, dove si sono contate oltre 800 vetture durante la giornata. E grazie ai bus navetta di Atv, i visitatori sono arrivati poi in fiera.

Tutti gli altri parcheggi sono andati esauriti e l'afflusso ai padiglioni fieristici è coinciso anche con molti visitatori diretti in città per altre iniziative come il mercato dell'antiquariato e l'ingresso ai musei civici con il biglietto ad 1 euro.

In centro sono andati esauriti i parcheggi Cittadella, Isolo ed Arsenale. E nei quartieri si è concentrata più attenzione con deviazioni realizzate anche grazie ad un aumento degli addetti alla chiusura di alcune strade di Golosine, Santa Lucia e Borgo Roma.

Molte le sanzioni redatte dagli agenti, circa 980 in quattro giorni e 58 rimozioni. Nelle giornate di giovedì e venerdì, con uffici e scuole aperte, il traffico ha retto anche in Zai, con pochi rallentamenti. Il coordinamento con la Centrale della Mobilità, le oltre 30 telecamere di videosorveglianza e le informazioni in tempo reale hanno permesso di aggiornare sempre l'utenza.

Soddisfatti gli assessori alla sicurezza Stefania Zivelonghi e alla mobilità Tommaso Ferrari per i miglioramenti apportati nella gestione della viabilità. Entrambi si uniscono al comandante Luigi Altamura nel ringraziare tutto il personale della polizia locale impegnato nei quattro giorni di Fieracavalli, con un vero record di arrivi tra sabato e domenica, favoriti dal bel tempo e dalle tante iniziative sportive nei padiglioni.