Verona Sud e centro, polizia locale indirizza il traffico per evitare il tilt

I tanti visitatori di Fieracavalli a Verona Sud, ma anche i turisti che hanno approfittato della bella giornata, dei biglietti dei musei a 1 euro e di Verona Antiquaria a San Zeno. Il risultato di questa somma di fattori è un traffico cittadino a rischio tilt. E per questo la polizia locale è impegnata da questa mattina per gestire in modo razionale i flussi veicolari.

L'intervento più importante degli agenti è stato attivato al casello di Verona Sud. Dopo le polemiche per il traffico paralizzato a causa dei numerosi e sorprendenti arrivi per Fieracavalli, la polizia locale ha bloccato al casello i veicoli diretti al quartiere fieristico per deviarli verso il parcheggio della Genovesa. Da lì, gli interessati a Fieracavalli hanno potuto raggiungere l'evento attraverso i bus navetta gratuiti.

Ma anche in centro, gli agenti sono stati impegnati e non solo per scortare la sfilata di carrozze organizzata sempre in occasione di Fieracavalli. Con l'esaurimento dei posti liberi nei parcheggi Cittadella, Isolo e Arsenale è aumentata la possibilità di code nella zona di Corso Porta Nuova. Per questo la polizia locale ha aiutato gli automobilisti, indirizzandoli verso i parcheggi Arena e Tribunale.