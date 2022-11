Traffico in città, incontro tra Comune e Veronafiere: «Azioni congiunte per viabilità e vivibilità di visitatori e residenti»

Si è svolto mercoledì 9 novembre, nella sede dell'Ente di viale del Lavoro, un incontro di approfondimento tra Veronafiere e Comune di Verona incentrato su tutti gli aspetti legati alla mobilità in occasione delle manifestazioni fieristiche. A fronte anche dell’importante successo di pubblico riscontrato in occasione di Fieracavalli, è emerso come tali aspetti assumano sempre più il carattere di elementi strategici nella gestione dei grandi eventi.

Alla riunione hanno preso parte per l’amministrazione comunale l’assessore alla Transizione ecologica, Ambiente e Mobilità, Tommaso Ferrari, il dirigente Mobilità e Traffico, Michele Fasoli, il comandante della polizia locale, Luigi Altamura e il commissario di polizia locale Claudio Marai, responsabile del reparto territoriale. Per Veronafiere erano inoltre presenti il presidente Federico Bricolo, l’amministratore delegato Maurizio Danese e il direttore Operations Giorgio Possagno.

Nel corso della riunione è stato fatto il punto sule azioni intraprese e di quelle immediate da sviluppare, ampliando il ruolo del tavolo tecnico, istituito ed operativo da anni, nell’interesse degli espositori e visitatori delle rassegne e dei residenti nel quartiere della Zai, a partire da Verona Sud per interessare tutto l’asse che porta in centro città. Secondo quanto indicato da una nota di Veronafiere, una delle prime azioni messe in campo sarà «l’attivazione nei prossimi giorni di incontri specifici, a seconda dell’ambito di competenza, con i diversi attori cittadini per affrontare tutti quegli aspetti organizzativi che abbiano ripercussioni su viabilità e vivibilità dei quartieri per aumentare in modo sostanziale la gamma dei servizi e le infrastrutture attualmente disponibili».

In particolare, l'idea emersa dall'incontro è quella di puntare sul «miglioramento delle infrastrutture a supporto della ciclo-pedonalità, come parcheggi dedicati e presidiati per biciclette, e confermare l’ampliamento in modo ancor più capillare dei servizi-navette, intensificandoli con ulteriori linee dedicate dai parcheggi decentrati rispetto le aree del quartiere fieristico veronese, potendo apportare ulteriori risultati tangibili già dalle prossime manifestazioni di rilievo».

Nell'occasione, il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo ha detto: «I grandi eventi vanno affrontati con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder del territorio per assicurare alla città, con la vivibilità, anche i positivi ritorni economici e di immagine generati dall’attività fieristica». A sua volta, l’assessore alla Transizione ecologica, Ambiente e Mobilità, Tommaso Ferrari, ha evidenziato: «L’incontro di oggi segna l’inizio di un nuovo approccio che deve coinvolgere sempre di più tutti gli attori portatori di istanze e soluzioni. Siamo tutti allineati sul grande obiettivo di valorizzare al meglio tutte le attività della Fiera di Verona. Il 40% in più di ingressi ci fa capire come sia un asset fondamentale per la città, per questo ci impegniamo per far in modo che sia sempre più attrattiva, - ha ribadito l'ass. Tommaso Ferrari - ma soprattutto sempre più fruibile a livello di viabilità rispondendo alle esigenze dei visitatori e garantendo, nel contempo, la miglior vivibilità per i residenti dei quartieri Sud e anche del centro città».