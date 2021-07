I Toto prenotano l'Arena per la prossima estate: pronta a partire la vendita dei biglietti

La band di Steve Lukather e soci, torna in Italia sulla scia di un nuovo album live, With a Little Help From My Friends, uscito appena una settimana fa, e fissa una data per il 2022 nell'anfiteatro di Verona

«Ci sono poche band al mondo che hanno saputo creare un legame più forte con il pubblico Italiano di quanto abbiano fatto i Toto. La band di Steve Lukather e soci ha cementato negli anni questo rapporto con brani che hanno prima dominato le classifiche e poi sono entrate nella leggenda».

Così sul sito dell'agenzia di spettacolo D'Alessandro e Galli, viene presentata la data della band all'Arena di Verona.

«Per questo il concerto che la band di Los Angeles annuncia oggi per il 25 Luglio 2022 ha tutti i contorni di un evento memorabile a cui tutti gli appassionati di musica vorranno partecipare.

Perchè non si può perdere l’opportunità di ascoltare brani come Africa, Hold the Line, Rosanna o Georgy Porgy nella magica atmosfera che solo l’Arena di Verona sa creare.

I Toto arriveranno in Italia sulla scia di un nuovo album live, With a Little Help From My Friends, uscito appena una settimana fa.

Il disco, registrato a Los Angeles lo scorso 21 Novembre 2020, da l’occasione a Steve Lukather, Joseph Williams e David Paich di introdurre la nuova formazione composta da musicisti incredibile come John Pierce, Robert ‘Sput’ Searight, Steve Maggiora, Dominique ‘Xavier’ Taplin e Warren Ham».

La vendita dei biglietti prenderà il via alle ore 11 di mercoledì 7 luglio.