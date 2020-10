A Torri del Benaco un'opera sulla cabina elettrica racconta le tradizioni del territorio

È stata inaugurata ufficialmente a Torri del Benaco l’opera “Tesori di Torri” che l’artista cubano Pablo Manuel Denis, in arte Pablos, ha realizzato nel centro della località gardesana, su una cabina di trasformazione di E-Distribuzione.

All’evento erano presenti, tra gli altri, il sindaco Stefano Nicotra; il capo Unità Operativa Bussolengo- Garda E-Distribuzione Zona Verona-Vicenza, Fabio Peroni; l’educatrice professionale Set Azienda Ulss 9 – Scaligera e coordinatrice del progetto “Alleanze – Scambio Generazionale”, Lidia Donatini e l’artista Pablos.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra azienda e Amministrazione Comunale nell’ambito del progetto “Alleanze – Scambio Generazionale”, punta alla valorizzazione delle memorie e delle tradizioni del territorio. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di Media e bassa tensione, mette a disposizione del progetto un proprio impianto di trasformazione che, grazie all’opera di Pablos, diventa un elemento di grande valore culturale e artistico.

Nell’opera “Tesori di Torri”, Pablos ha rappresentato un tema strettamente legato al territorio, quello dell’ulivo e dell’olio. L’artista ha creato su un lato della cabina l’ambientazione, rappresentando campi, ulivi, raccoglitori, mettendo in risalto alcuni strumenti caratteristici, come lo scalino e il gremal, mentre sull’altro lato il torchio, prendendo ispirazione da quello presente nel museo dell’antico frantoio di Località Crero. Per l’esecuzione dell’opera è stata utilizzata della vernice al quarzo che garantisce durata e resistenza agli agenti atmosferici più avversi.

Pablos Manuel Denis, in arte Pablos Graffiti, nato a Cuba nel 1993, si è trasferito in Italia all’età di sei anni. Sin da bambino appassionato d’arte soprattutto murale. A 14 anni il primo murale dopo anni di bozze su carta. Ha frequentato il liceo artistico U. Boccioni di Verona.

«Sono ormai centinaia le Cabine di Street Art di E-Distribuzione – sottolinea il capo Unità Operativa Bussolengo-Garda E-Distribuzione Zona Verona-Vicenza, Fabio Peroni - e danno vita ad un vero e proprio museo a cielo aperto in tutta Italia, un museo che continua a crescere e ad arricchirsi grazie alla collaborazione con artisti locali, amministrazioni comunali, associali culturali, scuole. La nostra rete elettrica diventa così anche una rete artistica. La collaborazione realizzata a Torri del Benaco – conclude Peroni - vuole coniugare i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente che caratterizzano il nostro impegno quotidiano e la fondamentale integrazione con il territorio in cui operiamo».

«Siamo molto orgogliosi - commenta il Sindaco di Torri del Benaco, Stefano Nicotra - di aver aderito al progetto educativo ‘Alleanze - Scambio generazionale’, che ha avuto come obiettivo la valorizzazione di memorie legate al territorio e la riqualificazione urbana tramite l’arte. Il progetto ha visto coinvolti giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni che, seguendo tematiche suggerite e condivise dagli anziani e supportati da un esperto nel settore artistico, hanno realizzato il murales su una cabina elettrica di E- Distribuzione. Spesso ci imbattiamo in cabine colorate, ma questa - conclude Nicotra - è davvero speciale, perché vuole trasmettere come messaggio l’importanza della tutela dell’ambiente che ci circonda e delle tradizioni e memorie legate al territorio. Il tema rappresentato è infatti legato alla coltura dell’ulivo, una tradizione profondamente radicata nel nostro territorio e che ci sta molto a cuore, considerata l’eccellenza del nostro olio che viene ulteriormente valorizzato anche grazie alla collaborazione di E-Distribuzione».