Dall'Inter alla Juve, ma anche Chelsea e Benfica: a Montorio torna la Champions League dei pulcini con "Nico nel Cuore"

È considerato la Champions League della categoria Pulcini, vi hanno partecipato bambini diventati poi campioni del calcio come Daniel Maldini, figlio di Paolo, Federico Bonazzoli e Michele di Gregorio. È il torneo "Nico nel Cuore", appuntamento internazionale che da 17 anni accoglie i "pulcini" del calcio in una due giorni di sport, festa e solidarietà. L’appuntamento è per sabato 16 e 17 settembre al centro sportivo di Montorio, è qui che si contenderanno il trofeo quattordici tra le società di calcio più prestigiose d’Europa provenienti dai principali club italiani e stranieri: oltre al Montorio che gioca in casa ci saranno i pulcini di Inter, Juventus, Milan, Atalanta, Hellas Verona, Brescia, Virtus polisportiva e Sarnico di Bergamo. Da fuori Italia arriveranno le squadre Atletico de Madrid, Chelsea, Betis di Siviglia, Benfica e Brommapojakarna di Stoccolma.

Il messaggio di Federico Bonazzoli per il torneo Nico nel Cuore 2023 / video ufficio stampa Comune di Verona

Il memorial dedicato a Nicola Invento, scomparso prematuramente e grande appassionato di calcio, è riservato alla categoria Pulcini ed ha un’anima solidale: i ricavati, infatti, saranno devoluti in beneficienza per sostenere il progetto Mato Grosso, in particolare le popolazioni peruviane, e l’associazione montoriese "L’idea del Mamo" che si occupa di sensibilizzare alla donazione del midollo osseo.

«L’amministrazione è a fianco di questa iniziativa per i grandi valori che trasmette legati allo sport e non solo e che vanno dalla sana competizione all’amicizia e alla solidarietà», ha detto l’assessore alle politiche giovanili Jacopo Buffolo. «Arrivare all’edizione numero 17 è un piccolo grande miracolo - ha quindi sottolineato l’ideatore del torneo Luca Meneghini -. Un’impresa possibile grazie ai tanti amici e sponsor che ogni anno ci permettono di realizzare questa grande festa che è prima di tutto un momento per ricordare un amico che tutti sentiamo ancora qui».

Le prime amichevoli si sono disputate venerdì sera, mentre il fischio d'inizio del torno sarà alle ore 16.30 di sabato pomeriggio. Domenica mattina le prime finali per arrivare alla finalissima delle 17. Durante tutto il torneo saranno in funzione stand enogastronomici e la musica accompagnerà le partite fino alla sera. Erano presenti per la conferenza stampa di presentazione dell'appuntamento anche il presidente dell’associazione Nico nel Cuore Andrea Toffali e Nicolò Marini dell’associazione Mato Grosso.