Analisi confermano: acqua buona a Roverè. Non è più necessario bollirla

Fine dell'emergenza per l'acqua del rubinetto a Roverè Veronese. I cittadini possono tornare ad utilizzarla senza bollirla.

Acque Veronesi, attraverso un controllo di routine, aveva rilevato la presenza di batteri indesiderati nell'acqua erogata in alcune zone di Roverè Veronese. E la società aveva anche individuato l'origine di questa contaminazione nella sorgente che recapita l'acqua nel serbatoio San Marco.

Tempestivamente sono state messe in atto tutte le azioni necessarie per garantire il ripristino della qualità dell’acqua erogata. E tra queste azioni c'era anche l'ordinanza del sindaco Stefano Marcolini, il quale ha chiesto di bollire l'acqua prima di utilizzarla a scopi alimentari. L'ordinanza è rimasta in vigore fino all'esito delle analisi effettuate sui campioni di acqua prelevati dalla rete acquedottistica. Analisi che oggi, 6 luglio, hanno confermato la piena conformità dei parametri microbiologici.

L'acqua è dunque conforme all’uso umano a Roverè Veronese e, seguendo anche le indicazioni dell'Ulss 9 Scaligera, il sindaco Marcolini ha ritirato l'ordinanza di ieri.