Tommasi in campo con la Nazionale Sindaci per l'Associazione Italiana Persone Down

Il triangolare "20 anni in campo - Facciamo rete" ha avuto luogo il 17 settembre allo stadio comunale di Brusaporto, in provincia di Bergamo, con la partecipazione delle rappresentative degli Attori e dei Comunicatori Digitali

Quella che si è svolta sabato 17 settembre allo stadio comunale di Brusaporto, in provincia di Bergamo, è stata una bella giornata di solidarietà a favore della sezione locale dell'Associazione Italiana Persone Down.

Si è svolto infatti il triangolare "20 anni in campo - Facciamo rete", dedicato al ventennale della Nazionale Italiana Sindaci, che è stato vinto dalla Nazionale Attori capitanata da Giorgio Pasotti, la quale si è aggiudicata entrambi gli incontri, sia quello contro la rappresentativa dei primi cittadini, sia quello contro la Nazionale dei Comunicatori Digitali.

Quest’ultima è stata sconfitta 0-6 dai Sindaci tra le cui fila ha debuttato Damiano Tommasi, artefice di una doppietta a cui si sono aggiunti anche i due gol di Roberto Padrin (Sindaco di Longarone) e i due di Mauro Bonomelli (ex-sindaco di Costa Volpino) e Michele Spaggiari (Sindaco di Menaggio).

Nel secondo match invece i primi cittadini si sono dovuti inchinare alla rappresentativa degli attori, che si è imposta con il risultato di 3-1: non è bastato il gol di Umberto Mazzoleni (Sindaco di Costa Valle Imagna) per riaprire definiticamente il match.

«Mi ha fatto piacere essere qua con la rappresentativa - ha detto il neo sindaco di Verona Damiano Tommasi -. Istituzioni che si muovono e che corrono attorno ad un pallone per un'iniziativa benefica. Credo che faccia bene a noi, faccia bene anche alle associazioni che si occupano di questo, che sentono vicine le istituzioni, quindi mi ha fatto piacere esordire in questo gruppo di sindaci e di amministratori. Sicuramente, al di là delle posizioni politiche, abbiamo davanti una grossa responsabità davanti alle nostre comunità e fare questa iniziativa è una delle tante».

All'evento era presente anche il primo cittadino di Bergamo, Giorgio Gori, che ha dato il calcio di inizio e si è trattenuto poi per un po’ allo stadio.

Folto il pubblico sugli spalti che ha scaldato l’atmosfera, con il tifo anche dei 90 bambini che nel primo pomeriggio hanno partecipato al torneo organizzato dal CSI (che ha fornito anche la terna arbitrale).

Ma la vera vincitrice dell’evento è stata la solidarietà che ha segnato il gol più importante: oltre 16mila euro il ricavato della giornata che è stato totalmente devoluto all’Associazione Italiana Persone Down - sezione Bergamo. I capitani delle tre squadre unitamente ai partner presenti capitanati da Vitali spa, hanno quindi consegnato un assegno virtuale alla Presidente dell’AIPD presente con alcuni ragazzi seguiti dall’associazione.