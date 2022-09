Bentegodi, Tommasi: «Bisogna metterlo a norma, ma non è una priorità»

L'Hellas Verona e il suo stadio sono state al centro di un intervento del sindaco Damiano Tommasi a La Gazzetta dello Sport. Con le sue parole, riportate da TgVerona, il primo cittadino ha espresso la volontà di celebrare al meglio i 120 anni del club fondato nel 1903 e di metter mano al Bentegodi per sistemarlo.

Tommasi ha evidenziato che lo stadio di Piazzale Olimpia «non è più in linea con le esigenze attuali» ed è quindi necessario investire delle risorse «per metterlo a norma». La manutenzione del Bentegodi, comunque, non è attualmente una priorità, ha aggiunto il sindaco, spiegando che i lavori potrebbero essere anche costosi «e non si può prescindere dall'interessamento del club che lo usa». Infine, Tommasi ha confermato l'interesse di alcuni investitori per tornare a organizzare eventi importanti nell'impianto.

Sull'Hellas, l'ex calciatore professionista ha evidenziato l'anomalia dell'attuale stagione che per permettere di disputare il Mondiale in Qatar ha dovuto anticipare la partenza e questo potrebbe aver inciso sul rendimento delle grandi squadre. L'Hellas Verona, però, ha iniziato bene l'annata, secondo Tommasi, e con la giusta programmazione potrebbe puntare a risultati simili a quelli ottenuti nelle scorse stagioni dall'Atalanta. Infatti, per il primo cittadino scaligero, l'Hellas ha giocato delle ottime stagioni negli ultimi anni, con una gestione attenta che ha valorizzato gli atleti a disposizione. Atleti che hanno dimostrato il proprio valore sul campo, senza arrendersi anche in situazioni complicate e su campi difficili.