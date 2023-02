Tommasi al Ministero della cultura. «Discusso di Arena e del sito archeologico all'ex cinema Astra»

Dalla possibile musealizzazione del sito archeologico all'ex cinema Astra, alla revisione dell’accordo per l’utilizzo dell’Arena. Tanti i temi locali che sono arrivati oggi sui tavolo del Ministero della cultura. A portarli di persona negli uffici della capitale è stato il sindaco Damiano Tommasi, accompagnato dalla vicesindaca Barbara Bissoli. I due si sono confrontati con Luigi La Rocca, direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, e il Antonio Parente, direttore generale dello spettacolo che si occupa degli enti lirici.

Si è partiti dalla nuova bozza di accordo sull'Arena per definire con chiarezza tempi e modalità di utilizzo di un bene prezioso, unico al mondo, che necessità di particolare attenzione, anche alla luce dei recenti fatti e soprattutto per quanto riguarda il suo utilizzo in occasione di eventi sportivi, visto che l'ultima versione risale al lontano 2013.

Un altro argomento discusso ha riguardato il tema del nuovo accesso al Cortile di Giulietta, un confronto sulla possibile disciplina che renda definitiva l’ipotesi sperimentata con successo nel periodo natalizio e replicata ancora in via provvisoria in questo periodo di "Verona in Love".

Ma sindaco e vicesindaca si sono intrattenuti anche sui possibili sviluppi e sull'interesse del Ministero rispetto all’eventuale musealizzazione del sito archeologico riportato recentemente alla luce nell'ex cinema Astra.

«In assenza del soprintendente di Verona per noi è stato importante incontrare il direttore generale La Rocca per un confronto diretto - ha commentato Tommasi - I dettagli tecnici del nuovo accordo per la tutela e la valorizzazione dell’Arena verranno approfonditi con Brunella Bruno, delegata per il nostro territorio. Ci siamo dati appuntamento con il direttore generale La Rocca a Verona presumibilmente all’inizio del mese prossimo, per vedere insieme anche sul posto le eventuali problematiche legate ai siti di cui ci stiamo occupando. È sempre utile avere un confronto diretto per poter fare concreti passi avanti e oggi mi pare che si sia andati proprio in questa direzione. Per quanto riguarda la candidatura del nuovo sovrintendente della Fondazione Arena, so che consiglio regionale ha indicato il nome del suo rappresentante nel consiglio di indirizzo della fondazione. Questo significa che la settimana prossima si costituirà il nuovo consiglio e a quel punto avvieremo l’iter in maniera condivisa con l’indicazione del nome da proporre al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano».