Federalberghi Garda Veneto lancia "Together Lake Garda" per favorire il risparmio energetico ed aver cura dell'acqua

«Conosciamo molto bene il territorio e abbiamo la possibilità di vedere in tempo reale i dati che lo riguardano, le precipitazioni negli ultimi 18 mesi sono ben sotto la media consueta e siamo consapevoli che dobbiamo essere pronti alla prossima stagione estiva, che riconfermerà il Garda Veneto tra le prime destinazioni a livello nazionale e internazionale». Lo afferma il presidente di Federalberghi Garda Veneto Ivan De Beni che poi aggiunge: «È necessario porre le basi per azioni di tutela dell’ambiente per il presente e i prossimi anni».

In tal senso è stata appunto pensata l'azione "Together Lake Garda", che si rivolge tanto pagli operatori dell'ospitalità quanto ai turisti: «Già con l’iniziativa del luglio 2022, periodo di picco del caro energia, - spiega sempre i presidente De Beni - abbiamo fornito alle strutture nostre associate semplici prontuari da esporre nelle hall e nelle camere con consigli e suggerimenti per risparmiare energia elettrica e acqua. Quest’anno vogliamo proporre un progetto più ampio che per contenuti possa coinvolgere tutto il settore turistico del lago di Garda».

Entrando nel dettaglio della proposta, il presidente De Beni chiarisce: «Grazie alla collaborazione professionale di alcuni nostri Partner (Rossignoli s.n.c., Dianflex e Gruppo Flower), condividiamo con le aziende nostre associate essenziali ma efficaci "vademecum" per sviluppare forme concrete di riduzione dello spreco di acqua negli ambiti più sensibili all’utilizzo e dove quindi si può effettivamente fare la differenza». Per fare alcuni esempi, nella zona bagno, sarebbe previsto «fino al 30% di water saving grazie ad appositi prodotti (doccette, aeratori, miscelatori)». In merito alle piscine, invece, l'obiettivo è quello di ottenere «migliaia di metri cubi di acqua risparmiati ogni giorno grazie a comportamenti e accorgimenti (coperture per limitare l’evaporazione, corretta pulizia e riciclo dell’acqua)». Infine, anche per i giardini, si è pensato ad «una piccola guida su come e quando innaffiare le piante, evitare ristagni e ridurre l’evaporazione».

Per quanto riguarda gli ospiti, sono previste «due informative in formato trilingue (ITA, ENG, DEU), dedicate al risparmio elettrico e idrico». In base a quanto si apprende sono «8 azioni antispreco grazie alle quali i nostri ospiti possono godersi il proprio soggiorno da veri amanti del Garda». Si tratta in particolare di «semplici gesti quotidiani possono fare la differenza anche in vacanza, dal chiudere un rubinetto quando l’acqua non serve al beneficiare il più possibile della luce naturale». Secondo Federalberghi Garda Veneto, «preservare l’ambiente gardesano è azione da condurre tutti insieme: si stima un risparmio generale fino al 20% delle risorse (da linee guida Enea, l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile)».

«Anche per coloro che risiedono sul lago 365 giorni l’anno, - spiega sempre il presidente De Beni - come Federalberghi Garda Veneto sosteniamo già dal 2019 il progetto "Life Blue Lakes", di cui è capofila Legambiente Onlus, il cui obiettivo è ridurre l’inquinamento da microplastiche nei laghi italiani per garantire il mantenimento degli habitat lacustri, con l’ulteriore nostro scopo di rendere sempre più "Plastic Free" le aziende del turismo entro il 2030». Infine, De Beni ha concluso con un asuspicio: «Confidiamo che anche le altre associazioni di Federalberghi del lago di Garda possano accompagnare questa iniziativa, che è di tutti, così come gli enti che sono presenti sul territorio. Verso una campagna che durerà per tutta la stagione turistica».