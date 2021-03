Protesta in Bra contro chiusura toelettature. La Regione: «È ammessa la modalità delivery»

Si è svolta sabato 27 marzo a Verona in piazza Bra una manifestazione di protesta da parte dei lavoratori nel settore della toelettatura di animali, colpiti dalle restrizioni contenute nell'ultimo Dpcm a firma Mario Draghi. Presenti a supporto della protesta anche il consigliere comunale d'opposizione Flavio Tosi ed il consigliere regionale Alberto Bozza. «Oggi sono sceso in piazza accanto ai gestori di locali per toelettatura di animali, - ha spiegato Flavio Tosi - sugli scudi per le continue chiusure, nonostante il rischio di assembramenti o di trasmissione del virus in quei locali sia pressoché zero. Oltretutto, - ha aggiunto Tosi - questo è un servizio essenziale per molti cittadini proprietari di animali di compagnia, sia sul piano dell'igiene che della salute degli stessi animali».

Sulla stessa linea anche il consigliere regionale Alberto Bozza che ha così commentato la manifestazione: «Il rischio di assembramenti o di trasmissione del virus nei locali ove si effettua il servizio è pressoché zero. Questo è un servizio essenziale per molti cittadini proprietari di animali di compagnia, sia sul piano dell'igiene che della salute degli stessi animali». In conclusione il consigliere Bozza ha promesso: «Raccolte le istanze provvederò a sottoporre all’attenzione della Regione il problema, in modo che proprio la Regione possa poi sollecitare il governo a riaprire queste attività».

Già nell'immediato è però giunta una nota di chiarimento da parte della Regione Veneto che, se non risolutiva del problema, potrebbe comunque essere molto importante per i tanti gestori di toelettature che probabilmente non erano finora a conoscenza di questa opportunità. Così scrive infatti Regione Veneto: «Lo svolgimento dell'attività di toelettatura di animali di compagnia (Ateco 960904) è compatibile con il Dpcm 2 marzo 2021 se effettuato in modalità "delivery", con negozio chiuso al pubblico e prelievo e riconsegna dell'animale presso il domicilio del cliente nel rispetto delle disposizioni su distanze e dispositivi».

In sostanza, al momento non è possibile che il cliente stesso accompagni il proprio cane o gatto presso la toelettatura, ma il singolo gestore del negozio dovrebbe recarsi presso le abitazioni dei suoi clienti, di volta in volta ritirare gli animali e poi riconsegnarli ai rispettivi proprietari dopo la toelettatura. Si tratta naturalmente di una formula certamente molto più complessa e non risolutiva dei disagi arrecati ai molti lavoratori di questo settore, ma che comunque per qualcuno potrebbe essere già da lunedì l'occasione, con un po' di organizzazione, per riaprire ed evitare di tenere la serranda completamente abbassata. E di questi tempi, è già qualcosa.

Allegati