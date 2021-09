Divieti di transito e di sosta, come cambia la viabilità a Verona per il Tocatì

Dal 17 al 19 settembre, Verona ospita il 19esimo Festival Internazionale dei Giochi in Strada, organizzato dall'Associazione Giochi Antichi in collaborazione con il Comune di Verona. La manifestazione si estende su 480mila metri quadri, dei quali 200mila occupati da attività. Per adeguarsi alle regole ed alle limitazioni imposte dalla pandemia, l'edizione 2021 riprende il nuovo format di festival diffuso inaugurato nel 2020 e lo amplia ulteriormente, coinvolgendo con collegamenti streaming dai territori d'origine anche Belgio, Cipro, Croazia e Francia, gli ospiti d’onore di quest'anno, con un aumento di proposte rispetto allo scorso anno.

Al fine di favorire la mobilità eco-compatibile ed il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione, sono previsti divieti di sosta con rimozione di tutti i veicoli, compresi cicli e motocicli, e divieti di transito all'interno dell'ansa dell'Adige ed in zone limitrofe. Ed anche il trasporto pubblico subirà alcune deviazioni.

PROVVEDIMENTI VIABILISTICI

Alcuni dei principali provvedimenti viabilistici sono già scattati come il divieto di sosta a tutti i veicoli, con facoltà di rimozione, dal 6 al 26 settembre in Piazzetta San Giorgio (lato Porta Trento). Dalle 14 di oggi, 15 settembre, alle 6 di martedì 21 settembre, il divieto di sosta sarà in vigore nell'area parcheggio compresa tra il civico 1b di Via Mameli e Porta Trento, in Piazzetta San Giorgio (di fianco all'ingresso delle serre comunali) e in Piazza S. Anastasia.

Dalle 8 di venerdì 17 alle 6 di lunedì 20 settembre, divieto di sosta: in Lungadige Re Teodorico (Giardini della Giarina, lato Fiume Adige). E dalle 12 di venerdì alle 6 di lunedì, in Piazza Viviani (eccetto ciclomotori e motocicli lato Piazza Navona), in Piazza delle Erbe (su tutta la carreggiata stradale, compresi stalli di carico/scarico e relativi permessi notturni per residenti), in Piazza Nogara, in Corte Sgarzerie (su tutta la piazza), in Piazza Duomo (tutta, compresa l’area di circolazione viabilistica), in Via Dogana (fronte civici 4-6-8). E dalle 14 di venerdì alle 6 di lunedì non si potrà parcheggiare in Piazza delle Erbe, sotto il loggiato Domus Mercatorum.

Divieto di transito dalle 8 di sabato 18 alle 6 di lunedì 20 settembre e comunque fino al termine delle esigenze legate all’evento, in Piazza Viviani, Piazza Indipendenza, Via Cairoli, Via Massalongo, Corte Sgarzerie, Piazza Duomo, Piazza delle Erbe, Corso Santa Anastasia, Via Trota, Via Duomo e Stradone Arcidiacono Pacifico. Uniche eccezioni per i mezzi dei disabili, dei clienti diretti agli alberghi, dei frontisti, dei servizi sociali del Comune e delle aziende convenzionate per la distribuzione dei pasti a domicilio e per l'assistenza domiciliare nelle zone limitrofe al Festival.

Giovedì 16 e venerdì 17 dalle 18.30 alle 23, sabato dalle 11.30 alle 15 e dalle 18.30 alle 23, domenica dalle 11.30 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23, divieto di transito ai velocipedi in Lungadige San Giorgio.

Altre modifiche: dalle 12 di venerdì alle 6 di lunedì, viene invertito il senso unico di marcia in Piazza Duomo (tra Via San Girolamo-Via Salici e Via Arcidiacono Pacifico, con direzione Lungadige Riva Battello); dalle 12 di venerdì alle 6 di lunedì, il dissuasore mobile di transito presente in Corso Portoni Borsari rimarrà abbassato; dalle 8 di sabato 18 settembre alle 24 di domenica 19 settembre, è istituito il doppio senso di circolazione in Via Ponte Nuovo (tra Via Sottoriva e Via Trota).

La polizia locale ha infine facoltà di vietare o consentire il transito o la sosta dei veicoli nel caso e per il tempo in cui particolari esigenze lo richiedano. E dalle 8 di venerdì 17 alle 8 di lunedì 20 settembre, i residenti del centro storico e titolari di permesso sono autorizzati a parcheggiare anche negli stalli giallo/blu delle zone limitrofe all'area interessata dal Festival.