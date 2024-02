Ipotesi trasloco per il Tocatì, dal centro storico a Veronetta

La prossima edizione del Tocatì potrebbe uscire dal centro storico di Verona. Il festival internazionale dei giochi in strada potrebbe traslocare nel quartiere di Veronetta. L'indiscrezione è stata confermata dal Comune di Verona, che organizza l'evento insieme ad Aga (Associazione giochi antichi), ed ha aperto un dibattito sul possibile spostamento anche di altri grandi eventi dal centro del capoluogo.

Il trasferimento del Tocatì non è stato ancora deciso ufficialmente. L'amministrazione comunale si sta confrontando con Aga, cercando una soluzione che possa scongiurare la concentrazione di tante persone nel centro cittadino. E tra le varie ipotesi, quella di Veronetta sembra essere la più fattibile, anche se sono ancora al vaglio i piani per garantire la sicurezza e gestire la viabilità nei giorni dell'evento. Aga, però, non ha chiuso le porte ad un Comune che chiede di decongestionare il centro storico. E gli organizzatori sono disposti ad adattarsi, purché in spazi storici e accoglienti.

Ma di fronte ad una decisione così importante, il Comune di Verona non si può confrontare solo con gli organizzatori del Tocatì, perché lo spostamento di un grande evento ha ripercussioni anche economiche. Confcommercio Verona ha chiesto di approfondire l'argomento con tutti i portatori di interesse e di valutare le conseguenze nel breve e nel medio-lungo periodo. «Se da un lato è giusto cercare di ridurre l'impatto legato ad afflussi molto numerosi di visitatori in determinati periodi dell'anno, dall'altro va considerato l'appeal unico del centro di Verona - è stato il commento di Confcommercio - Per questo auspichiamo decisioni tempestive e soprattutto concertate».

E opinioni negative sono state espresse dai rappresentanti del centrodestra locale. «L'ipotesi di trasferimento dal Tocatì è l'ennesima novità di cui non se ne sente il bisogno - ha commentato Paolo Rossi, consigliere comunale di Verona Domani - Lo svolgimento attuale, vista l'importanza della manifestazione, il riconoscimento dell'Unesco e la connotazione di tramandare le tradizioni, trova nel centro storico della città un valore aggiunto alla stessa manifestazione ed una vetrina importante per la città di Verona. Si può concordare sullo spostamento di altre manifestazioni dal centro storico, come ad esempio alcune delle maratone che bloccando il traffico rendono la vita dei residenti molto complicata, ma il Tocatì deve rimanere al suo posto. Se si vogliono coinvolgere altri quartieri per la medesima manifestazione, lo si può fare allargando la zona di svolgimento dei giochi mantenendo il fulcro in centro». Dalla quarta circoscrizione, i consiglieri di Fratelli D'Italia Christian Galletta e Marco Bontempo, la leghista Laura Bocchi e Diego Talarico di Verona Domani aprono alla possibilità di accogliere nelle piazze dei quartieri del circoscrizione solo alcune fasi dello svolgimento dei giochi. E Luca Castellini di Forza Nuova tuona: «Il Tocatì fuori dal centro storico è l'ennesimo affronto alle tradizioni veronesi».