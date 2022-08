Comune e Associazione Giochi Antichi si incontrano. Obiettivo: salvare il Tocatì

Dopo l'allarme arrivato nei giorni scorsi, relativo ad un "buco" nel bilancio dell'evento causato dall'aumento dei costi, l’Amministrazione comunale di Verona e l’Associazione Giochi Antichi (AGA) si sono incontrati a palazzo Barbieri per garantire l’imminente avvio dell'edizione 2022 del Tocatì, confermando che risponderà alle aspettative della città e dei moltissimi appassionati, senza rinunciare a guardare a quelle future.

Il Festival Internazionale dei Giochi in Strada prenderà il via infatti tra una ventina di giorni e porterà ancora una volta la città di Verona alla ribalta internazionale nella tutela e valorizzazione dell’heritage connesso ai giochi e sport tradizionali.

Dal Comune scaligero spiegano che l'organizzazione del festival è «un’attività di elevata complessità che, nell’anno del ventennale e in occasione della candidatura UNESCO come buona pratica di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, comporta il sostenimento di costi straordinari, una tantum, da parte dell’Associazione Giochi Antichi, gestrice del festival stesso.

Anche gli uffici e i servizi comunali saranno eccezionalmente impegnati per rendere possibile la ventesima edizione del festival, che vuole passare nella memoria collettiva della città».

Per venire incontro alle esigenze di sostenibilità finanziaria dell’evento, nei mesi scorsi era stata predisposta una convenzione tra Comune di Verona e Associazione Giochi Antichi. In essa si quantificava nella cifra di 90 mila euro il contributo economico stanziato sul bilancio comunale, per gli anni 2022 – 2023 e 2024, corrispondenti alla ventesima, alla ventunesima e alla ventiduesima edizione.

I recenti sviluppi però hanno mostrato come tale cifra sia insufficiente a fronte del volume di spese straordinarie che si sta manifestando a livello globale nel 2022, dovute ad un aumento importante dei costi di fornitura e all'impossibilità da parte di alcuni sostenitori di mantenere gli impegni economici concordati. Per questo motivo, l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Giochi Antichi, nel confermare che l’edizione 2022 del festival risponderà alle aspettative della città e dei moltissimi appassionati, si stanno costruttivamente confrontando per trovare una risposta che “metta in sicurezza” un evento diventato ormai patrimonio della città, guardando anche in prospettiva alla sostenibilità economica futura del Tocatì e delle svariate attività a supporto dei giochi e degli sport tradizionali al di fuori dei giorni festivi.