Buco da 90 mila euro mette a rischio il Tocatì: soluzione (e sponsor) cercasi

Manca meno di un mese alla ventesima edizione, ma la situazione economica in cui versa il Tocatì sembra essere allarmante.

Come viene spiegato sulle colonne del Corriere di Verona, gli organizzatori del Festival Internazionale dei Giochi in Strada, in programma dal 15 al 18 settembre, avrebbero informato il Comune di Verona di un "buco" a bilancio di circa 90 mila euro. Alla base del disavanzo ci sarebbe la crisi economica e l'aumento dei costi causati dalla guerra in Ucraina, che hanno inciso negativamente sul budget, oltre alla possibile assenza di alcuni sponsor.

A Palazzo Barbieri sarebbe stata inoltrata dunque una richiesta di "aiuto" per risanare la situazione, che forse non metterebbe in pericolo l'edizione di quest'anno, ma quelle future si. La richiesta sarebbe stata esaminata mercoledì dalla giunta del sindaco Tommasi, che avrebbe nominato tre assessori per incontrare i vertici dell’Associazione dei Giochi Antichi: le casse comunali in questo momento non sarebbero così floride e occorrerà quindi trovare una soluzione ragionevole.

Nato nel 2003, dall'iniziativa dell'assessore Ivan Zerbato, dopo la diffidenza iniziale ha acquisito importanza e prestigio non solo a livello locale, ma anche nazionale ed internazionale: veder sparire questo festival sarebbe per Verona un brutto colpo.