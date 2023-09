Verona si prepara per il Tocatì: ecco quali modifiche subirà la viabilità

Dal 14 al 17 settembre, in piazze e vie cittadine, torna il Festival Internazionale dei Giochi in Strada, organizzato dall’Associazione Giochi Antichi in collaborazione con il Comune di Verona. Per consentire il regolare svolgimento in sicurezza della manifestazione nelle aree interessate dagli eventi, all’interno dell’ansa dell’Adige e nelle zone limitrofe, sono previsti divieti di sosta con rimozione e di transito.

Principali provvedimenti in vigore

DIVIETI DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI - Sospeso fino al 23 settembre il percorso ciclabile promiscuo in lungadige San Giorgio; dalle ore 21 alle 24 di sabato 16 e domenica 17 settembre in piazzetta San Giorgio, lungadige San Giorgio, via Santo Stefano e Rigaste Redentore; dalle ore 8 di sabato 16 alle ore 24 di domenica 17 e comunque fino al termine delle esigenze legate all'evento, in piazza Viviani, piazza Indipendenza, via Cairoli, via Massalongo, corte Sgarzerie, piazza Duomo, piazza delle Erbe, corso Santa Anastasia, via Trota, via Duomo, stradone Arcidiacono Pacifico.

Sono esclusi i mezzi: di pronto soccorso ed intervento, dei disabili, degli organizzatori muniti di apposito contrassegno, dei taxi ed NCC, dei clienti diretti agli alberghi, dei frontisti; dei Servizi Sociali del Comune di Verona e delle Aziende convenzionate con il Comune di Verona, impegnati nella distribuzione dei pasti a domicilio e nell'assistenza domiciliare nelle zone limitrofe al Festival.

La polizia locale ha la facoltà di vietare o consentire il transito e/o la sosta dei veicoli nel caso e per il tempo in cui particolari esigenze lo richiedano.

MODIFICHE VIABILISTICHE - Dalle ore 12 di venerdì 15 alle ore 6 di lunedì 18 settembre viene istituito il doppio senso di marcia sulla carreggiata di piazza Duomo (tra via San Girolamo/ via Salici e via Arcidiacono Pacifico). Dalle ore 12 di venerdì 15 alle ore 6 di lunedì 18 il dissuasore mobile di transito presente in corso Portoni Borsari rimarrà abbassato. Dalle ore 8 di sabato 16 alle ore 24 di domenica 17 è istituito il doppio senso di circolazione in via Ponte Nuovo (tra via Sottoriva e via Trota).

DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE - Divieto di sosta a tutti i veicoli, con facoltà di rimozione, nelle seguenti vie:

dalle ore 00.00 dell'8 settembre alle ore 24 del 23 settembre, in piazzetta San Giorgio (lato Porta Trento);

dalle ore 00.00 di martedì 12 alle ore 6 di martedì 19, tra il civico 1b di via Mameli e porta Trento (area parcheggio); piazzetta San Giorgio (a fianco ingresso serre comunali);

dalle ore 00.00 di giovedì 14 alle ore 6 di lunedì 18, in via Mameli n. 1 (area ex distributore);

dalle ore 12 di venerdì 15 alle ore 6 di lunedì 18, in piazza Viviani (tutta, compresi ciclomotori/ motocicli lato fronte Teatro Nuovo), piazza Indipendenza, piazza delle Erbe (compresi stalli di carico/scarico e relativi permessi notturni per residenti), piazza Nogara (tutta), corte Sgarzerie (tutta), piazza Duomo (tutta, compresa l'area di circolazione viabilistica), via Dogana (fronte civici 4-6-8), piazzetta Monte, lungadige Riva Battello (compresi stalli disabili), piazza Sant' Anastasia, piazzetta Chiavica, piazzale Castel San Pietro;

dalle ore 14 di venerdì 15 alle 6 di lunedì 18, in piazza delle Erbe (sotto il loggiato Domus Mercatorum);

dalle ore 8 di sabato 16 alle ore 24 di domenica 17, in lungadige Re Teodorico.

E’ inoltre possibile contattare l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune allo telefono 045 8077500 e al numero verde 800 202525 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.