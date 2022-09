È il fine settimana del Tocatì: via con i primi appuntamenti già giovedì

Ritorna oggi, giovedì 15 settembre, il Festival Internazionale dei Giochi in Strada a Verona. La ventesima edizione del Tocatì animerà il capoluogo scaligero fino al 18 settembre: organizzato dall'Associazione Giochi Antichi in collaborazione con il Comune scaligero, vedrà le strade e le piazze del centro storico fare da cornice a giochi e sport tradizionali, e in alcuni casi anche spettacolari (QUI LA SCHEDA DELL'EVENTO), in quella che vuole essere una grande festa ma anche luogo di incontro e scambio culturale, approfittando della presenza di giocatori, turisti e curiosi attesi da ogni parte del mondo.

Il festival vede la partecipazione di istituzioni, società ed associazioni, che propongono iniziative ed appuntamenti. Tra questi anche l'Università di Verona, che anche quest'anno sarà presente con una serie di eventi, a testimonianza della collaborazione oramai decennale con l'Associazione Giochi Antichi (AGA), rafforzata dall'accordo quadro siglato quest'anno per la realizzazione di iniziative di ricerca e public engagement.

Questo il cartellone UniVr:

Giovedì 15 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, al Polo Santa Marta, via Cantarane 24, sarà possibile conoscere “Opportunity” il progetto europeo Erasmus+ Sport, cofinanziato dall’Unione Europea, nato con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità intellettiva e l’equità di genere attraverso il gioco e sport tradizionale.

Venerdì 16, dalle 8.30, a Bastione Maddalene si terrà il convegno “Tocatì, un patrimonio condiviso” a cui parteciperanno Olivia Guaraldo, delegata del Rettore al Public engagement, Riccardo Panattoni direttore del dipartimento di Scienze umane e Anna Paini docente del dipartimento Culture e civiltà.

Sempre venerdì, alle 17, a Santa Maria in Chiavica, vicolo Cieco Chiavica, 2, la docente Alessandra Cordianosarà tra i relatori di “L’azzardo non è un gioco: come il gaming ha influito e influisce sull’aumento di patologie fra i minori”, l’annuale appuntamento sull’azzardopatia, fenomeno che ha raggiunto un numero esponenziale di dipendenze fra i giovanissimi e gli over 65, soprattutto nel mondo online.

Sabato 17, dalle 11 alle 12.30, l’ateneo apre le porte di Santa Marta al pubblico del Tocatì con una visita guidata alle opere d’arte della mostra “Contemporanne/contemporanei” a cura di Urbspicta su prenotazione https://www.eventbrite.com/e/biglietti-visita-guidata-contemporanee-contemporanei-388780632337

Domenica alle 17.30, al Teatro Romano, Rigaste Redentore 2, Silvia Lampis dialogherà col filosofo Telmo Pievani riguardo alla sua ultima pubblicazione che riguarda “l’inatteso” in un incontro dal nome “Serendipità come gioco del caso nella scienza”.

Ulteriori attività riguardanti il Tocatì saranno dedicate dalla summer school 2022 in "Giochi tradizionali, tendenze e nuove idee nelle attività all'aperto" del dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento che si svolge dal 14 al 21 settembre. Vista la concomitanza con il festival, il programma prevede numerose attività dedicate ai giochi di strada che saranno presentate agli oltre 40 docenti, studentesse e studenti provenienti per la maggior parte da Paesi stranieri.

Autostrada A4

Anche A4 Holding, società del Gruppo Abertis, rinnova la sua partecipazione al festival e lo fa con l'iniziativa “Sulla giusta strada”, ideata per descrivere a portata di bambino, e condividere anche con i più grandi, i concetti chiave della mobilità sostenibile legati alla sicurezza stradale, al territorio e all’ambiente.

Attraverso questo progetto, che si svolge sabato e domenica, A4 Holding intende infatti informare e sensibilizzare su tutto quello che rende oggi la mobilità un concetto sostenibile, inteso come mobilità sicura, mobilità condivisa e mobilità meno impattante su ambiente e territorio. Per farlo, da sabato 17 settembre all’interno dello spazio dedicato dell’area Playsmart in piazza Bra, verrà predisposto un percorso e un gioco con la guida di tre mascotte, simbolo delle azioni da intraprendere per rimanere sempre “sulla giusta strada”: la prudente volpe che insegnerà a rispettare le regole della sicurezza e della cautela in strada, il saggio gufo che spiegherà ai bambini come utilizzare al meglio la propria curiosità per esplorare i territori e le bellezze circostanti e il tenero e premuroso panda, che racconterà l’importanza del rispetto per l’ambiente e la natura.

Al termine del percorso sotto la guida e i consigli delle tre mascotte, ai bambini che parteciperanno verrà consegnato un attestato sotto forma di patentino “da giusto pilota” e gadget predisposti per l’occasione.

Una proposta di coinvolgimento dei più piccoli che trova piena correlazione con le linee guida adottate negli anni dalla società veronese, che fa della mobilità sostenibile un punto di grande investimento nella sua attività quotidiana di coordinamento e gestione dei 295 km di strade e autostrade in concessione. A4 Holding infatti finanzia e adotta concretamente progetti e iniziative per il raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo sostenibile, legati alla transizione del settore della mobilità verso un’economia low-carbon, alla lotta contro il cambiamento climatico mediante efficientamento energetico e uso e consumo responsabile delle risorse e dei materiali, al rafforzamento dei processi di digitalizzazione e innovazione per lo sviluppo di nuovi sistemi e forme di mobilità. Il tutto all’interno di un consolidato e ormai storico contributo allo sviluppo economico e sociale dei territori e delle comunità che attraversa e unisce e con cui, come nel caso di Verona, collabora da sempre pienamente.

«Dopo i progetti di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale come Isola Sicura e #usalatesta – dichiara il Presidente di A4 Holding Gonzalo Alcalde Rodríguez - approdiamo quest’anno al Tocatì, una manifestazione che sa coinvolgere sempre più partner e pubblico, con una nuova idea da raccontare ai più piccoli, che sono e restano il centro del nostro impegno per un mondo più sostenibile. Mi piace sottolineare come ci sia in A4 Holding una sensibilità condivisa su questi temi, che ha fatto sì che i nostri collaboratori, di ogni area e funzione, abbiano deciso di dare il loro attivo contributo, impegnandosi volontariamente come guide e accompagnatori nel weekend della manifestazione».

Coldiretti

Ci pensano invece i laboratori didattici di Coldiretti Verona a portare la campagna al Tocatì.

I produttori di Campagna Amica e le Fattorie didattiche si potranno incontrare sabato 17 e domenica 18 settembre dalle 9.30 alle 18 al Mercato Coperto in Galleria Filippini. Diverse le attività in programma organizzate dalle Imprese agricole come “Il dentifricio naturale con argilla salvia e menta” della Fattoria didattica L'Officina delle Erbe, “La cucina del riciclo” della Fattoria didattica alle Torricelle, “Sem'insegni …. Metto le mani in pasta” della Fattoria didattica Macole, “Facciamo goal con Agenda 2030” della Fattoria Didattica Barana. Da anni Coldiretti partecipa al Tocatì per mostrare e coinvolgere i bambini con le loro famiglie nella realtà agricola e rurale veronese attraverso laboratori interattivi. Grazie all’esperienza diretta, i più piccoli possono divertirsi, ma anche imparare nuove attività.

Il Mercato Coperto è aperto nei consueti orari di sabato e domenica per la spesa e per la gastronomia.