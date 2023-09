Tanti giochi ma anche musica e sostenibilità ambientale al Tocatì

È iniziata ieri, 14 settembre, la 21esima edizione del Tocatì, il festival internazionale dei giochi in strada organizzato da Aga (associazione giochi antichi) in collaborazione con il Comune di Verona. Un'edizione epocale, che sigilla l'entrata del festival nel Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Unesco. Il Tocatì ha assunto quindi un ruolo di riferimento mondiale per tutti gli appassionati di giochi e sport tradizionali.

Giochi che possono essere utili anche per informare, sensibilizzare e coinvolgere le nuove generazioni in percorsi all'insegna del rispetto e della sostenibilità ambientale. O almeno questo è l'obiettivo che si è posto Amia, azienda che si occupa della pulizia della città e che è presente al festival in questi giorni con uno stand.

Nello stand di Amia sono presenti simpatici e divertenti giochi, alcuni già sperimentati con successo nelle passate edizioni, come il “Gioco delle biglie” e “Labirinto verticale”, altri nuovi e appositamente realizzati per la kermesse di quest’anno, come “Pesca il rifiuto” e “La ruota della differenziata”. Strumenti che hanno l’obiettivo di divertire e di far conoscere ai bambini le caratteristiche di vari materiali e le loro possibili tecniche di riuso e corretto smaltimento. Ad esempio, tra le varie postazioni ludiche una è stata interamente realizzata dagli operatori Amia con materiale ligneo proveniente da alberi abbattuti e divelti dal maltempo. Ed anche i premi e i gadget che i bambini ricevono alla fine dei giochi sono in materiale riciclato.

Sempre allo stand di Piazza Bra vengono distribuiti gadget, materiale informativo e utili e preziose informazioni su una corretta raccolta differenziata e sulle principali attività della società.

Inoltre, quest'anno Amia ha installato dei nuovi contenitori differenziati per le varie tipologie dei rifiuti all’interno del cortile di Palazzo Forti, aperto per l'occasione per ospitare alcuni servizi e attività, ed in diversi stand della manifestazione. E come ogni anno, durante i giorni del festival Amia ha potenziato il servizio operativo con decine di addetti in azione per le pulizie di tutte le location.

Ma il Tocatì di quest'anno non è solo gioco. Sempre più spazio viene dato alla musica con la sezione "Suoni al Teatro Romano", che porta nella splendida cornice del Teatro Romano artisti di fama nazionale ed internazionale.

Questa sera alle 21, Tocatì festeggia il ventesimo anniversario della Convenzione Unesco per il patrimonio culturale immateriale con la serata "Keep it alive and pass it on: patrimoni Unesco al Teatro Romano". Affascinanti melodie e balli coinvolgenti si susseguiranno per celebrare danzando l’incontro tra i popoli e il ritrovato piacere di stare insieme. E durante la serata verrà dato spazio alle tradizioni musicali del Portogallo, paese ospite di questa edizione del Tocatì.

Domani alle 21, il palcoscenico del Teatro Romano ospiterà una serata d’eccezione che si aprirà con Ginevra di Marco, raffinata interprete del panorama italiano, ex componente dei Csi, che dà voce a canti di un mondo profondo e dimenticato: Romania, Ungheria, Grecia, Balcani, Bretagna, Messico, Cile e Portogallo ma anche sonorità rom, slave e del mediterraneo. E per rendere onore al paese ospite del festival di quest'anno, la serata prosegue con l’unica data italiana dell’artista Teresa Salgueiro, che trasporterà il pubblico nelle sonorità e atmosfere portoghesi.