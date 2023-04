Trasferta a Cipro di Aga per i Giochi Tradizionali di Pasqua

Dal 16 al 20 aprile scorsi, Aga (Associazione Giochi Antichi) è stata invitata per la prima volta a Cipro, nella città di Pafos, per assistere al festival del Giochi Tradizionali di Pasqua, che si celebra in questo periodo nei territori a maggioranza ortodossa. È stato il primo viaggio dell'associazione veronese in qualità di capofila del Tocatì in uno dei territori del partenariato internazionale che ha permesso l'iscrizione del programma nel registro delle buone pratiche di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale Unesco.

Ospitati con grande calore dall'associazione Lao Grafikos Ktima, ente referente per la regione di Pafos, che dal 2021 organizza nella piazza principale della città il Festival dei Giochi di Pasqua, Aga è stata guidata in un appassionante viaggio alla scoperta delle tradizioni ludiche, musicali e alimentari del periodo della Pasqua ortodossa.

In questa occasione, è stato anche festeggiato, in presenza del rappresentante Ioannis Eliades, direttore della commissione nazionale per l'Unesco di Cipro, l'ingresso di Ktima nella rete di Aejest (Associazione Europea Giochi e Sport Tradizionali), di cui Aga è dal 2007 un membro attivo. Un passo fondamentale e altamente simbolico per favorire il dialogo tra le comunità e le istituzioni, e il riconoscimento del patrimonio ludico come espressione culturale ad alto valore sociale, intergenerazionale e interculturale.

Oltre ad aver assistito al Festival, i referenti di Aga hanno potuto apprezzare l’importante sito archeologico di Nea Pafos, il museo di arte moderna, il museo archeologico di Pafos, il centro storico della città e hanno visitato i villaggi delle comunità praticanti i giochi di Pasqua. Il viaggio si è infine concluso con il convegno all'università di Pafos e il consiglio di amministrazione di Aejest.

Come è stato ricordato nei momenti ufficiali, il partenariato internazionale del programma Tocatì riunisce 5 paesi: Italia, Belgio, Cipro, Francia e Croazia. A livello nazionale, l'ufficio Unesco del Ministero della cultura coordina le istituzioni della cultura responsabili per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale nei paesi del partenariato.

La candidatura Unesco di Tocatì ha avuto il supporto della direzione cultura della Regione del Veneto, sostenitrice del processo dal 2016, e del Comune di Verona, che sostiene il festival Tocatì fin dal suo nascere.