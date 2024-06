Rete creata dal Tocatì elogiata all'assemblea generale dell'Unesco

I rappresentanti di Aga (Associazione Giochi Antichi), ente capofila del Tocatì, hanno partecipato alla decima sessione dell'assemblea generale degli Stati che fanno parte della convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

L'assemblea si riunisce ogni due anni e l'11 e 12 giugno scorsi si è tenuta nella sede Unesco di Parigi. Rappresenta un momento fondamentale nella vita della convenzione poiché tutti i paesi ratificanti si riuniscono per convalidare le proposte del comitato intergovernativo e per modificare o aggiornare le direttive operative della convenzione.

E la riunione di martedì e mercoledì è stata un'occasione significativa anche per Aga, in qualità di rappresentante delle comunità di gioco e sport tradizionale. In questi due giorni di lavoro è stato possibile riflettere sul lavoro svolto nei diversi paesi e sui risultati raggiunti. E la rete creata da Tocatì è stata citata dalla delegazione nazionale italiana che ne ha sottolineato il fondamentale lavoro di tutela del patrimonio vivente.

La partecipazione di Tocatì all'assemblea Unesco ha infine rappresentato un'importante occasione di valorizzazione e di promozione del territorio di Verona e della Regione Veneto e, al contempo, ha rafforzato le relazioni internazionali di Aga, al fine di costituire nuove progettualità culturali in collaborazione con le realtà e le istituzioni degli altri Stati presenti.