Tir verso il Brennero: Acquardens chiude il punto tamponi dedicato agli autisti

Dopo giorni di fuoco durante i quali più di 2000 autotrasportatori si sono riversati nel drive-in allestito nel parcheggio del parco termale e dopo la scelta di spostare il servizio presso l’area messa a disposizione dal Comune di Affi al fine di agevolare la viabilità, Aquardens chiude il centro tamponi dedicato agli autisti dei TIR e lo fa ringraziando le Istituzioni che hanno reso possibile questo miracolo.

«Il nostro core business è sempre stato e resta il benessere e la salute delle persone. Abbiamo come sempre messo il cuore davanti all’ostacolo – racconta Flavio Zuliani, Amministratore Delegato del Parco - per cercare di contribuire ad arginare l’emergenza che si stava manifestando sulle nostre strade. Oggi grazie all’intervento delle Istituzioni che hanno aperto varie postazioni drive-in lungo l’asse del Brennero e vedendo che la viabilità si sta normalizzando, abbiamo scelto di tornare a concentrarci sulle terme, e di lasciare agli organismi pubblici competenti il prosieguo delle fasi successive.

Per la nostra Azienda – prosegue Zuliani – gestire tale problema ha rappresentato un forte disagio per organizzazione, impatto sulla struttura e sicurezza, ma l’abbiamo fatto volentieri e siamo disponibili a riprendere il servizio qualora se ne manifestasse la necessità.

È stata un’esperienza faticosa, stressante ma utile al Paese. Aquardens è fiera di aver dato il proprio contributo mettendo a disposizione professionalità interne ed impegno dello staff fin dalle prime ore dell’emergenza, ringrazia quindi i propri collaboratori, le forze dell’ordine e tutte le autorità che si sono prodigate ininterrottamente per adempiere al proprio dovere.

Aquardens è e resta una delle più vivaci realtà imprenditoriali del territorio e crediamo che sia nostro dovere metterci a disposizione di persone ed enti locali nel supporto della gestione della difficile emergenza pandemica».

Resta ovviamente aperto per tutti i cittadini il drive-in nel parcheggio del parco per i tamponi da effettuarsi in automobile.