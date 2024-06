Ticket turistico per entrare in città? «Verona non è Venezia»

Primi altolà dai consiglieri regionali veronesi all'ipotesi di un turismo a numero chiuso nel capoluogo scaligero. In base ad una recente indagine di Demoskopika, Verona è tra le sette province italiane malate di overtourism, ossia di sovraffollamento turistico. E tra queste sette c'è anche Venezia dove, come soluzione, si sta sperimentando il cosiddetto ticket d'ingresso ai turisti. Soluzione che secondo l'assessore regionale al turismo Federico Caner dovrebbe essere adottato anche da Verona.

La soluzione è una sorta di tassa che i turisti pagano per entrare in città e permetterebbe di fissare un tetto massimo all'accoglienza in città. In questo modo si tutelerebbero i residenti e si otterrebbero anche risorse economiche aggiuntive da reinvestire nei servizi cittadini.

Uno strumento, insomma, pensato per bilanciare le esigenze di tutti, così da non trasformare il turismo in un problema per i veronesi. Ma la proposta di Caner è stata subito stoppata da tre consiglieri regionali veronesi, due di maggioranza e uno del gruppo misto. «È una proposta sbagliata nei tempi, nei modi e anche nel merito - sostiene Alberto Bozza di Forza Italia - Non spetta certo alla Regione entrare nelle competenze di un Comune. E gli albergatori, gli esercenti e i locatori turistici, non sono stati coinvolti, bisogna partire prima dal confronto. Io non sono contrario alle locazioni turistiche, tuttavia è un settore che va regolarizzato, distinguendo le piccole imprese che gestiscono qualche appartamento e che vanno tutelate perché arricchiscono l’offerta, dalle grosse società di capitali che hanno acquisito centinaia di appartamenti in centro storico per adibirli a locazioni brevi. A questi grandi investitori vanno messi dei paletti, perché qui si tratta di speculazione finanziaria. Parallelamente va innalzato il livello del turismo, meno quantità e più qualità, organizzando grandi eventi, quindi concerti di livello internazionale e mostre di altissimo livello culturale».

La posizione di Bozza è stata condivisa dal consigliere della Lega Enrico Corsi, che afferma: «Verona non è Venezia e credo che non sia possibile controllare e gestire i flussi turistici. Credo che una proposta del genere la si debba condividere prima con le associazioni di categoria, che mi risulta siano contrarie. E infine non possiamo pensare di spremere i turisti come limoni. Dobbiamo lavorare per offrire sempre più servizi e puntare a un turismo di qualità».

Contrario, infine, anche Stefano Valdegamberi. «Prima si invoca il turismo come fattore di crescita e di sviluppo poi ci si lamenta perché è troppo - ha dichiarato Valdegamberi - Sembra troppo perché è tutto concentrato nei soliti classici luoghi: il resto è vuoto. Perché invece non cercare di riqualificarlo o indirizzarlo verso altri luoghi della città e della provincia pure belli e interessanti sul profilo ambientale e paesaggistico oltre che storico, culturale ed enogastronomico? Questa dovrebbe essere la sfida degli amministratori avveduti, non quella di considerare i turisti come un disturbo o un fastidio».