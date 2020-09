Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Covid, test al personale scolastico veneto. Su 58.558 esaminati, 3 positivi

Agli esami sierologici sono risultati positivi in 1.120 in tutta la regione, ma poi solo in 3 hanno dato esito positivo anche al test molecolare con il tampone