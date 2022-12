Riaprono gli uffici dell'anagrafe in Terza e Settima Circoscrizione a Verona, Benini: «Ridiamo vita a un servizio essenziale»

Già annunciata fra le priorità dell’amministrazione, con l’avvio del nuovo anno diventerà realtà la riapertura degli uffici anagrafe periferici. Lo annuncia così una nota del Comune di Verona: «Si parte il 18 gennaio a San Michele, in Settima circoscrizione (piazza del Popolo 15), per proseguire il 23 gennaio con lo sportello Quartiere Milano, in zona Stadio (via Sogare 3) in Terza circoscrizione. In previsione il riavvio a breve delle attività anche a Borgo Roma in Quinta circoscrizione». Come ricordato sempre dalla nota di Palazzo Barbieri, si tratta dei quartieri fra i più popolosi della città. Gli sportelli decentrati andranno quindi ad aggiungersi alle attività svolte dalla sede centrale di via Adigetto, attualmente l’unica anagrafe attiva a Verona.

«Una importante novità per i veronesi, - ha sottolineato l’assessore al Decentramento Federico Benini - perché finalmente possiamo ridare vita ad un servizio essenziale, quello delle anagrafi nei quartieri, fortemente richiesto dalla cittadinanza. Si tratta di ulteriori sportelli che vanno ad ampliare le attività effettuate oggi esclusivamente nella sede di via Adigetto. Un servizio decentrato sospeso dalle precedenti amministrazioni. Da gennaio saranno aperte le prime due in Terza e Settima circoscrizione. La sede di Borgo Milano allo stadio è stata recentemente ristrutturata, con un investimento di 55 mila euro, ma mai aperta al pubblico. Finalmente ci sarà la possibilità di avere tutti i servizi, compresa anche l’emissione della carta d’identità, all’interno di questi sportelli decentrati».

Orari e attività

Le aperture saranno, dalle 9 alle 13, dal 18 gennaio, il mercoledì nella sede della Settima circoscrizione a San Michele e dal 23 gennaio, il lunedì nello sportello Quartiere Milano in Terza circoscrizione. Per accedere è richiesta la prenotazione, da effettuarsi attraverso "Filavia Booking App" previa installazione dell'applicazione su tablet o smartphone o collegandosi da pc al sito bookingapp.filavia.it e registrandosi al sistema. Oppure telefonando al n. 045 2212210 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Verona.

Olivieri: «Un risultato che fa sentire l’amministrazione vicina ai cittadini»

L’iniziativa è stata presentata questa mattina dall’assessore Benini. Presenti il responsabile del Servizio di Sportelli del comune Piero Angelo Zordan, i presidenti della Settima circoscrizione Carlo Pozzerle e della Terza, Riccardo Olivieri, quindi il presidente della Commissione consiliare Decentramento Giacomo Piva. «Ascoltare i cittadini e le cittadine per individuare le necessità e risolvere i problemi è il nostro tratto distintivo – ha dichiarato il consigliere Piva –. Siamo riusciti ad attivare una bellissima iniziativa, che rappresenta una importante novità per tutte e tutti i veronesi».

«Finalmente si riaprono gli uffici anagrafe nelle circoscrizioni – ha sottolineato Pozzerle –. È una delle attività più richieste dalla cittadinanza. Diamo una risposta concreta a quanti attendevano questo servizio nei quartieri». Olivieri ha quindi aggiunto: «Una bella iniziativa che rappresenta una vittoria importante. È una battaglia che insieme all’assessore Benini abbiamo portato avanti per diversi anni. Un risultato che fa sentire l’amministrazione vicina ai cittadini soprattutto a quelli che hanno delle difficoltà motorie, che sono anziani e che fanno fatica ad arrivare fino in centro per le pratiche burocratiche e per avere la carta d’identità», ha concluso il presidente della Terza circoscrizione.