Partito camion di aiuti per i terremotati siriani, organizzata una nuova raccolta

A seguito della raccolta di sabato 18 febbraio, venerdì scorso è partito da Verona il camion carico di aiuti umanitari destinati al popolo siriano duramente colpito dal terremoto. Le associazioni Verona per la Libertà, Koreni e Comunità Siriana In Italia hanno ringraziato i tantissimi veronesi che hanno contribuito in ogni modo ad aiutare questo paese già distrutto dalla guerra civile.

La prossima raccolta di aiuti umanitari si terrà sabato 4 marzo dalle 15 alle 17 in Piazza Cittadella. Il materiale dovrà essere posto in scatole di cartone. Ed in questo momento sono necessari: generatori di energia elettrica, materassi, coperte, vestiti e scarpe invernali, cibo in scatola e latte in polvere, borse di pronto soccorso e rianimazione, tappeti, prodotti per le pulizie e per l'igiene personale, pannoloni per anziani e per bambini, medicinali, strumenti sanitari, lampade fotovoltaiche, tende per famiglie, attrezzi per lo sgombero di calcinacci e attrezzi di salvataggio.