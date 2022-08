A Verona è in partenza il Teodorico Summer Fest 2022

Prende il via il 14, 15, 16 agosto il Teodorico Summer Fest, una tre giorni di grande cinema visto dallo specialissimo angolo visuale del suo dialogo con la musica. Con un’attenzione anche ai temi del green e del Paesaggio. Progetto del Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio con la direzione artistica di Isabella Caserta il festival fa parte del Verona Green Movie Land ed è realizzato in collaborazione con il Comune di Verona e Camera di Commercio di Verona.

Il palcoscenico di questa tre giorni è il cuore di Verona, direttamente dalla terrazza antistante Castel San Pietro, una location messa a disposizione da Fondazione Cariverona, nel culmine dell’estate veronese, con ben sei proiezioni, due al giorno e tutte gratuite: dalla vicenda drammatica di Johnny Cash in Quando l’amore brucia l’anima, ai ritmi della commedia di School of Rock con Jack Black; ci sono poi i sogni di un giovane musicista in Sing Quartet o la storia del grande Elton John in Rocketman. Si termina il 16 agosto con l’omaggio surreale ai Beatles di Yesterday e il celebre film sui Queen Bohemian Rapsody.

In attesa del buio, tutte le sere alle 21, in programma un concerto che vedrà alternarsi ben tre Orchestre con un repertorio che, ovviamente, spigolerà anche tra i grandi classici della musica per film: il 14 agosto protagonista la ElasticOrchestra, il 15 l'Ensemble Fucina Armonica e il 16 l’Orchestra Mosaika. Un altro momento musicale è in programma anche ad orario aperitivo, alle 19: ogni giorno presso lo spiazzo di fronte al Bar di Castel San Pietro si esibiranno Valerio Mauro all’arpa celtica ed Elisa Goldoni alla fisarmonica.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/teatro.scientifico/.