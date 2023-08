Cinema, musica e sostenibilità ambientale con il Teodorico Summer Fest a Verona fino a ferragosto

Siete alla ricerca di un’idea per trascorrere all’aperto le serate di Ferragosto all’insegna di sostenibilità ambientale, cinema, musica e paesaggio? Allora quello che fa per voi è il Teodorico Summer Fest, la rassegna giunta alla seconda edizione in programma dal 12 fino al 15 agosto a Verona presso la terrazza di Castel San Pietro.

«Questa iniziativa - ha detto il consigliere comunale Pietro Giovanni Trincanato - coniuga cultura, offerta turistica, valorizzazione del territorio e sostenibilità. Offrirà ai cittadini e alle cittadine veronesi, ma anche ai numerosissimi visitatori che la nostra città accoglie d’estate, una serie di eventi culturali, non solo di cinema, in quello che è probabilmente uno dei luoghi più iconici e suggestivi della nostra città. Il Teodorico Summer Fest nutre ulteriormente la già ricca programmazione estiva della città di Verona, che già il Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio contribuisce a rendere così viva. La tutela del patrimonio culturale e la sua valorizzazione devono andare a braccetto con quella dell’ambiente, ed eventi come questo aiutano a sensibilizzare sempre di più le persone all’importanza di uno stile di vita sostenibile».

L’evento è un progetto del Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio con la direzione artistica di Isabella Caserta, organizzato secondo i principi della sostenibilità e responsabilità sociale, fa parte della rete Verona Green Movie Land ed è realizzato in collaborazione con il Comune di Verona e Fondazione Cariverona che ha messo a disposizione la location. Tema di quest’anno è il rapporto tra cinema e letteratura, infatti i film in programma sono tutti tratti da libri. Ci saranno anche momenti musicali ed eventi che metteranno in stretta relazione le varie arti, per trascorrere piacevoli momenti di condivisione e aggregazione sul balcone più bello che si affaccia sulla città.

Cinema, ambiente e sostenibilità

Il Teodorico Summer Fest aderisce a Verona Green Movie Land, un progetto di cinema, cultura e turismo per un territorio sostenibile che guarda al futuro del proprio ambiente. Al suo interno otto festival cinematografici, sul territorio veronese fra i quali appunto il Teodorico Summer Fest, accomunati oltre che dalla passione per il cinema in tutte le sue declinazioni, da una speciale attenzione a sostenibilità e responsabilità sociale.

La location può essere raggiunta comodamente con la funicolare o con la scala panoramica incastonata tra le case a lato del Teatro Romano, per un impatto green sull’ambiente (le persone con disabilità possono naturalmente salire con l’auto). L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0458031321 – 3466319280, oppure consultare il sito www.teatroscientifico.com e il sito del Comune di Verona.

Il programma è stato illustrato oggi in sala Arazzi dal consigliere comunale Pietro Giovanni Trincanato, Isabella Caserta di Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio, dalla presidente del Teatro Scientifico Jana Balkan, dal direttore d’orchestra Marco Pasetto e dal presidente della rete Verona Green Movie Land Renato Cremonesi. «Questa seconda edizione - spiega Isabella Caserta - si articola in quattro serate, ognuna con in programma vari eventi. Siamo riusciti anche quest’anno a mantenere la gratuità della rassegna, che permette alle persone che rimangono in città a Ferragosto di fruire di questa offerta in una location mozzafiato».

«Condividiamo questo progetto con tanti collaboratori, dal Comune agli sponsor - ha detto Jana Balkan - che ringraziamo per il loro prezioso sostegno». Marco Pasetto ha quindi aggiunto: «La nostra orchestra Mosaika è formata da musicisti che provengono da vari paesi. Per l’occasione suoneremo in sestetto, eseguendo un repertorio interetnico tratto dal nostro cd “Vite”, e sarà un onore poterci esibire in un luogo così bello e caro a veronesi e turisti». Renato Cremonesi, infine, ha concluso: «Coordiniamo otto festival di cinema sul territorio tra cui anche questo, a cui invitiamo tutti a partecipare perché è una bella proposta per trascorrere Ferragosto».

Il programma del Teodorico Summer Fest 2023

Sabato 12 agosto. Alle 20Anteprima Fest Concerto arpa celtica con Valerio Mauro. A seguire presso il Ristorante Re Teodorico Cena di gala organizzata dall’Associazione Culturale La Compagnia della Buona Tavola in collaborazione con Verona Green Movieland (evento aperto a tutti previa prenotazione obbligatoria a eventi@ncbt.it con quota di partecipazione).

Domenica 13 agosto. Alle 20.15 Senso dalla novella di Camillo Boito (reading) – 20.45 Vida spettacolo dal vivo di teatro canzone – 21.30 Proiezione film Senso, regia Luchino Visconti (1954) con Alida Valli.

Lunedì 14 agosto. Alle 20.30 Concerto dell’Orchestra Mosaika Combo – ore 21,30 video intervista all’attore Mariano Rigillo (tra gli interpreti del film) e a seguire proiezione film Metello dal romanzo di Vasco Pratolini regia Mauro Bolognini (1970) con Massimo Ranieri, Lucia Bosè, Ottavia Piccolo, Mariano Rigillo, Gabriele Lavia.

Martedì 15 agosto. Alle 20.45 Concerto del pianista Andrea Cortelazzo – ore 21.20 Proiezione film Molto rumore per nulla da Shakespeare regia Kenneth Branagh (1993) con Kenneth Branagh, Emma Thompson, Danzel Washington, Keanu Reeves, Michael Keaton – ore 23.20 Proiezione film Assassinio sull’Orient Express dal testo di Agatha Christie, regia Kenneth Branagh (2017) con Kenneth Branagh, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz.

Tutti i film sono introdotti dal critico cinematografico Giancarlo Beltrame.