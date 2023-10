Piogge in arrivo e calo delle temperature: via libera all'accensione dei termosifoni

Da quando è possibile è accendere i termosifoni? Una domanda che stanno facendo in molti, visto il brusco calo delle temperature di questi giorni e delle previsioni meteorologiche che annunciano un fine settimane all’insegna della pioggia.

Ebbene, nel territorio comunale di Verona è possibile accendere i termosifoni già da domenica, come previsto da provvedimento statale del 2013 che definisce, tra le altre cose, i criteri per l’accensione dei termosifoni nel periodo invernale e le diverse applicazioni regione per regione.

Nel veronese, che ricade nella zona climatica E, l’accensione degli impianti di riscaldamento installati negli edifici è consentito dal 15 ottobre 2023 fino al 15 aprile 2024 nella misura massima di 14 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23.

Sono consentite temperature massime stabilite in 19 C° centigradi per gli edifici pubblici e privati e 17° C per gli edifici industriali e assimilabili, fatta eccezione per ospedali, case di riposo, asili nido e scuole dell’infanzia.